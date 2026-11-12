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Resumen

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La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)
La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)
Por Fernanda Huapaya

La selección peruana completó este miércoles su tercer día consecutivo de trabajos en la Videna. Bajo la mirada de aquellos hinchas incondicionales que, como ya es costumbre, siguieron los movimientos desde los techos de las viviendas aledañas. Entre ellos, el ‘Gareca peruano’ que le robó algunas sonrisas a ‘Mano’ Menezes.

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