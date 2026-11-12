La selección peruana completó este miércoles su tercer día consecutivo de trabajos en la Videna. Bajo la mirada de aquellos hinchas incondicionales que, como ya es costumbre, siguieron los movimientos desde los techos de las viviendas aledañas. Entre ellos, el ‘Gareca peruano’ que le robó algunas sonrisas a ‘Mano’ Menezes.

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La jornada comenzó con trabajos de calentamiento en una de las canchas alternas, luego de las breves declaraciones que ofrecieron Marcos López y Erinson Ramírez a la prensa. Posteriormente, el plantel se trasladó al campo principal, donde el técnico brasileño dispuso un ensayo de fútbol y dividió al grupo en dos equipos que dan algunas pistas de cómo será el once titular este viernes ante Bolivia.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)

Los equipos A y B:

Uno de ellos estuvo integrado por Pedro Gallese; Jesús Pretell, Fabio Gruber, Alfonso Barco, Marcos López; Francesco Andrealli, Yoshimar Yotún, Piero Magallanes; Maxloren Castro, Luis Iberico y Gianluca Lapadula. Este equipo, por los nombres elegidos, se perfila como la principal alternativa de Menezes para arrancar el encuentro del viernes, aunque quizá pueda haber algunas variantes.

En el otro equipo alternaron Matías Córdova y Diego Romero en el arco. La línea defensiva estuvo conformada por Andy Polo, Matías Lazo, Erick Noriega y Matías Zegarra; mientras que Oslimg Mora, Ericson Ramírez y Rodrigo Vilca fueron la volante, en el ataque se colocó a Bassco Soyer, Johnny Vidales y Adrián Ugarriza.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)

El protagonismo de la jornada, hasta donde pudo observar la prensa, fue para Gianluca Lapadula. Primero, el delantero ítalo-peruano asistió a Maxloren Castro para abrir el marcador. Después, el ‘Bambino’ se encargó de ampliar la diferencia con tres anotaciones: una tras un remate, otra con un sombrero sobre Diego Romero tras la pérdida de un defensor rival y una tercera definición desde fuera del área.

La Selección Peruana se prepara para enfrentar a Bolivia en un amistoso FIFA. (Foto: FPF)

El segundo equipo también encontró el gol. Johnny Vidales y Bassco Soyer consiguieron descontar durante el ensayo, en una práctica que permitió a Menezes seguir evaluando alternativas y observar el funcionamiento de sus jugadores.

Cabe recordar que, mientras tanto, Jairo Vélez y Marco Huamán permanecieron realizando trabajos en el gimnasio. Ambos todavía no han sido desafectados de la convocatoria de manera oficial.

Con este ensayo, el equipo A aparece como la principal referencia para el once que podría presentar Perú este viernes. Sin embargo, todavía no es una formación definitiva: nombres como Erick Noriega y Oslimg Mora asoman como alternativas para introducir variantes en el equipo titular.

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