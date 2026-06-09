Por Marco Quilca León

Hay derrotas que sirven. O al menos eso se suele repetir en el fútbol cuando una selección está en reconstrucción y necesita acumular golpes para crecer. Pero hay otras caídas que dejan preguntas más incómodas. El 3-1 de la selección peruana ante España en Puebla parece estar más cerca de la segunda categoría para la selección peruana de Mano Menezes.

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