El 2019 ha sido un año en pausa para el trabajo formativo en la Federación Peruana de Fútbol. El escaso presupuesto impidió que continúen proyectos como la Copa Centenario o los Retos Regionales. Sin embargo, en medio de esta problemática hay una propuesta desde Videna para reflotar el trabajo de la Unidad Técnica de Menores.

De momento, se hizo oficial la llegada de Ernesto Arakaki, quien ejercerá las funciones de director deportivo de menores. Para asumir funciones, el exzaguero de Alianza Lima tuvo que reunirse, al inicio de esta semana, con Juan Carlos Oblitas, director deportivo en la FPF. Ambos llegaron a acuerdos para organizar sus funciones. Habrá autonomía, aunque siempre con las coordinaciones con el jefe de la Unidad Técnica, Daniel Ahmed.

“Aún faltan más coordinaciones para definir las funciones. Lo más importante es que los proyectos puedan reflotarse. Nosotros hemos pedido a un gerente en menores, ese puesto estaba vacante”, explicó Oblitas. Entonces, un tema pendiente esta semana es que se reorganice el organigrama del área deportiva en la FPF.

Ahmed tiene contrato hasta fin de año y en estas semanas tendrá reuniones de coordinación para definir si podrá renovar contrato. Agustín Lozano, presidente en funciones de la federación, no ha descartado extender el vínculo. Sin embargo, eso será un tema que se discutirá en los próximos días.

—Lo que viene—

Arakaki aún no ha tenido una presentación oficial, aunque ya está asistiendo a la Videna de San Luis. Sus funciones serán administrativas y en coordinación con Oblitas y Ahmed. Este último ha dedicado sus últimas semanas a un replanteamiento para reflotar los proyectos de menores como la Copa Centenario y los Retos Regionales, que eran torneos con un solo objetivo: masificar y descentralizar el fútbol en las provincias.

“Lo importante es que los proyectos puedan ser reflotados, al margen de quien esté en el cargo”.

Daniel Ahmed, jefe de la Unidad Técnica de Menores

En este Diario manejamos la información de que existe el interés de ajustar los presupuestos de la federación y así impulsar el proyecto de menores, el cual este año ha estado paralizado por motivos económicos.

La organización del Mundial Sub 17 en el 2021 también está llevando a que la federación elabore un plan de trabajo con la actual selección Sub 15, dirigida por Édgar Teixeira. Esa será una de las primeras tareas de Akakaki, darle la logística a ese equipo que nos representará en un Mundial de menores, algo que no ocurre desde el 2017, con la selección dirigida por Juan José Oré.

“Todavía toca definir algunos temas con Agustín Lozano. Eso se lo he explicado a Ernesto [Arakaki] directamente”, comentó Oblitas. A lo que se refiere el ‘Ciego’ es a especificar si Arakaki hará solo laborales gerenciales (algo así como Antonio García Pye en mayores) o si tendrá injerencia en las decisiones deportivas. Son semanas de definiciones importantes en Videna.