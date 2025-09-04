Unoxuno, el once inédito de Ibáñez, el más joven de Perú en dos años para romper la maldición desde la era Gareca: lo que no se vio de la previa del Perú-Uruguay

El último miércoles, la selección peruana despertó temprano para iniciar con los entrenamientos a las 8:00 am (hora uruguaya) en el predio de Peñarol para que, por la tarde, tengan tiempo de hacer el reconocimiento de cancha en el estadio Centenario. Ya por la noche, el clásico banderazo abrazó a los seleccionados que salieron a las afueras del hotel a pesar de los 12 grados de temperatura que sufría Montevideo en ese momento.

Por su parte, Óscar Ibáñez hizo trabajar a un once titular que tuvo una variación obligatoria respecto a la práctica del martes debido a que Andy Polo sintió una molestia que no lo dejó culminar el entrenamiento.

Selección Peruana prepara una nueva alineación para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias 2026. (Foto: FPF)

La edad del once

Si nos remitimos a los últimos onces probados por Jorge Fossati y Juan Reynoso, el que presentará este jueves Óscar Ibáñez ante Uruguay presenta un punto medio entre ambos en tanto a promedio de edad: es menor que el de Fossati, pero mayor al de Reynoso.

Empezando por Juan Reynoso, cabe recordar que su ciclo culminó con el partido con el empate por 1-1 ante Venezuela el 21 de noviembre del 2023 y el equipo que presentó aquella noche estuvo conformado por: Gallese; Corzo, Tapia, Callens, López; Aquino, Yotún, Quispe; Grimaldo, Reyna y Lapadula. Para ese entonces, el promedio de edad fue de 28,2.

Ibáñez dirige a la selección peruana desde inicios del 2025. (Foto: ITEA / FPF)

Si nos remitimos al último duelo que dirigió Jorge Fossati, se trató de la derrota por 1-0 ante Argentina y aquella vez alineó con: Gallese; Araujo, Zambrano, Callens; Polo; Castillo, Sonne, Peña, Advíncula; Valera y Guerrero. Para entonces, el promedio de edad fue de 30.45 años.

En cambio, para el duelo de este jueves, Óscar Ibáñez ha optado por Gallese; Advíncula, Garcés, Abram, López; Noriega, Yotún, Gonzales; Cabrera, Quevedo y Ramos. Por tanto, el promedio de edad es de 29.1 años.

Sin duda un factor que ha impactado en la media de edad son los ingresos de Erick Noriega (23 años), Kenji Cabrera (23 años) y Luis Ramos (25 años) en el once titular. Asimismo, los tres son futbolistas que ya militan en el extranjero harían su debut como inicialistas con la ‘bicolor’.

Si bien el once definitivo todavía se tendrá que reconfirmar este jueves en la charla técnica, este es el equipo que ha ensayado Óscar Ibáñez. Las únicas dudas giran en torno a si arrancaría Jairo Concha en lugar de Christofer Gonzales o si podría estar apto Andy Polo en lugar de Kenji Cabrera. Sin embargo, desde el comando técnico de Ibáñez lo ven poco probable.

En tanto a Carlos Zambrano, cabe recordar que el futbolista se encuentra apto físicamente y ha estado entrenando junto al grupo; sin embargo, su suplencia pasa por una decisión técnica y quien lo reemplazaría sería Renzo Garcés para poder hacer dupla de centrales con el zurdo Luis Abram.

Selección Peruana cumplió su tercer día de entrenamientos en Montevideo ya con el equipo completo. (Foto: FPF)

La lesión de Polo

Tras hacer unos primeros ejercicios de calentamiento en el predio de Peñarol, Andy Polo sintió una molestia que no le permitió continuar. De hecho, el futbolista de Universitario de Deportes no pudo ser parte del ensayo del once definitivo de Óscar Ibáñez.

Hasta donde pudimos conocer, se trata de una sobrecarga muscular que no es de gravedad por lo que es probable que pueda aguardar en el banquillo de suplentes. Pero ya no desde el arranque a modo de prevención. Se espera su completa recuperación para el partido ante Paraguay en Lima.

Otro detalle no menor, la selección peruana para seguir con chances en estas eliminatorias necesita ganar sí o sí en Montevideo. Para eso deberá quebrar una racha que padece la Bicolor en toda la Eliminatorias: anotar de visita. Rumbo al Mundial 2026 no hemos anotado fuera de casa ni con Reynoso ni con Fossati. Es más, no anotamos fuera de Lima desde enero del 2022, cuando con Gareca ganamos 1-0 en Quito rumbo al Mundial 2022.

