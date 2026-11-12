icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Carlos Lampe analiza junto a El Comercio el duelo ante Perú del viernes
Carlos Lampe analiza junto a El Comercio el duelo ante Perú del viernes
/ JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT
Por Jean Pierre Maraví Coppa

Carlos Lampe vuelve a la selección boliviana con la ilusión de recuperar protagonismo bajo los tres palos. El arquero de Bolívar llega respaldado por la regularidad que ha conseguido en su club y sus actuaciones en las competiciones internacionales. En la previa del encuentro frente a Perú en Lima, conversó con El Comercio sobre su regreso a la Verde, las expectativas para esta fecha FIFA y el presente de la nueva generación de futbolistas peruanos. Además, recordó uno de sus anteriores enfrentamientos ante la Bicolor y analizó lo que espera del equipo peruano dirigido por el profesor Mano Menezes.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

Entrevista

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?