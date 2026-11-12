Carlos Lampe vuelve a la selección boliviana con la ilusión de recuperar protagonismo bajo los tres palos. El arquero de Bolívar llega respaldado por la regularidad que ha conseguido en su club y sus actuaciones en las competiciones internacionales. En la previa del encuentro frente a Perú en Lima, conversó con El Comercio sobre su regreso a la Verde, las expectativas para esta fecha FIFA y el presente de la nueva generación de futbolistas peruanos. Además, recordó uno de sus anteriores enfrentamientos ante la Bicolor y analizó lo que espera del equipo peruano dirigido por el profesor Mano Menezes.

Después de un tiempo sin estar en las convocatorias, vuelves a Bolivia con la posibilidad de recuperar el puesto de titular. ¿Qué significa para ti regresar y volver a tener la oportunidad de ser el número uno de tu selección?

Bueno, solo fue una fecha en la que no estuve la fecha pasada, pero siempre contento de estar en la selección y seguir demostrando que uno esta bien

¿Sientes que este regreso llega en un momento especial de tu carrera? ¿Qué has tenido que trabajar para volver a ganarte la confianza del comando técnico?

Vengo en buen nivel, tanto nacional como lo fue a nivel internacional en las copas con el club, la regularidad en el equipo ha sido clave, mas alla que el cuerpo tecnico de la selección me conoce y me ha utilizado mucho.

Volver a defender el arco de Bolivia implica una responsabilidad importante. ¿Cómo asumes la posibilidad de ser nuevamente el referente de una selección que necesita resultados?

Siempre es mucha responsabilidad defender a la selección, porque defiendes a tu país y la gente siempre espera resultados, esperemos en esta doble fecha volvamos al triunfo como veníamos haciéndolo antes. Pero lo mas importante es la preparación y el demostrar que podemos competir contra cualquiera cuando empiecen las Eliminatorias.

Te toca enfrentar a Perú en Lima, una plaza que conoces bien. ¿Qué representa para ti jugar este partido y qué recuerdos tienes de tus anteriores visitas al fútbol peruano?

Que hoy en día es un partido parejo y se define por detalles, nosotros hemos mejorado mucho, recuerdo que siempre jugamos en canchas en buen estado y se me viene a la cabeza un gol que erramos al ultimo minuto y perdimos 2 a 1 cuando me subí a cabecear y le queda a un compañero creo que fue el 2017.

Carlos Lampe enfrentando a la selección peruana (AFP) / MAURO PIMENTEL

Este Perú atraviesa un proceso de renovación y ya no cuenta con referentes de otras generaciones como Paolo Guerrero y Jefferson Farfán. ¿Cómo analizas a esta nueva selección peruana desde tu posición de arquero?

Que están haciendo una reestructuración, pero cuentan también con jugadores de experiencia como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Lapadula que son los que recuerdo de la lista.

Perú también ha tenido dificultades para encontrar nuevas referencias ofensivas. ¿Consideras que Bolivia puede encontrar una ventaja en ese proceso de transición o crees que enfrentará a un rival especialmente motivado por jugar en casa?

Creo que vamos a enfrentar a un Perú intenso, motivado por su gente, y que también tiene buenos jugadores en ofensiva, que urge ganar.

Por tu experiencia, sabes lo que significa jugar unas Eliminatorias y afrontar la presión de representar a Bolivia. ¿Qué tan importante será tu liderazgo para transmitirles tranquilidad a los futbolistas más jóvenes en un partido como el de Lima?

Siempre es importante darle la tranquilidad a los más chicos, por la presión que es jugar por tu país, siempre les decimos que se diviertan y que hagan lo que saben hacer porque tenemos varios jóvenes habilidosos.

Si vuelves a ser titular ante Perú, ¿lo asumirías como una nueva oportunidad para demostrar que Carlos Lampe todavía tiene mucho que ofrecerle a la selección boliviana? ¿Qué te gustaría que se recuerde de esta nueva etapa?

Sí, siempre esa es la idea, demostrar el nivel, la jerarquía y la tranquilidad que uno pueda transmitir.

Perú presenta una convocatoria para esta fecha FIFA que combina futbolistas experimentados como Pedro Gallese, Yoshimar Yotún y Gianluca Lapadula con varios nombres jóvenes que buscan consolidarse en la selección. Desde tu perspectiva como arquero, ¿qué lectura haces de este nuevo Perú y qué dificultades puede representar para Bolivia enfrentar a un equipo que está intentando encontrar nuevas sociedades y variantes ofensivas?

Creo que en nuestro caso en algunos puestos es similar, que el cuerpo técnico está probando chicos nuevos, jóvenes y tener variantes en otros puestos de cara a la Eliminatoria.

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