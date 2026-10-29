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Resumen

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Con goles de Piero Cari y José Mellán, Perú venció 2-0 a Chile por la fecha 2 del Grupo A de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 y definirá su clasificación en la última fecha. (Foto: FPF)
Con goles de Piero Cari y José Mellán, Perú venció 2-0 a Chile por la fecha 2 del Grupo A de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 y definirá su clasificación en la última fecha. (Foto: FPF)
Por Fernanda Huapaya

Desde el 2023, temporada en la que la bolsa de minutos fue eliminada como obligatoriedad para los clubes de la Liga 1, se ha debatido constantemente qué tanto impacta positivamente en el desarrollo de los menores en el fútbol peruano. Si a eso le sumamos que esta temporada se aumentaron a siete los cupo de extranjero, incluso cuando faltaba poco para el inicio del campeonato, las críticas en esa línea incrementaron.

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