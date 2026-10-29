El Comercio pudo conocer que la Federación Peruana de Fútbol tiene pensado volver a hacer reajustes en tanto a la reaparición de la bolsa de minutos y la reducción de cupo de extranjeros que, más bien, se inclinan a hacer retornar aquella obligatoriedad de hacer jugar a los más jóvenes y dejar más plazas libres para el futbolista peruano.

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: GEC)

Bosquejo de la Liga 1 2027

En abril de este año, durante la presentación de la Liga Nacional Juvenil, Agustín Lozano -presidente de la FPF- dio algunas declaraciones respecto a los cambios que buscaría de cara a la siguiente temporada. “La FPF ha determinado que el próximo año, tanto en Liga 1 y Liga 2, la participación de los extranjeros sea recortada de manera progresiva”, indicó.

Agustín Lozano es el Presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: Getty Images) / Eurasia Sport Images

Según pudo conocer El Comercio, este fue un tema puesto sobre la mesa y fue debatido en la Junta Directiva una vez que culmine la temporada 2026 para aprobarse con miras al 2027. Una de las ideas que toma más impulso es reducir a seis o cinco extranjeros. Cabe la posibilidad de que también sea un balance: capacidad de inscribir seis, pero que solo cinco puedan estar en cancha.

Otro de los puntos a tratar en esta Junta Directiva también fue la reaparición de la bolsa de minutos para poder darle más visibilidad y rodaje a jugadores menores. Las estadísticas de lo poco que jugaron los futbolistas sub-23 y sub-20 fueron alarmantes en Videna y decidieron hacer el reajuste.

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Se contempla imponer obligatoriedad a los clubes con respecto de los sub-23 en tanto a que mínimo uno deba estar en campo de juego. En tanto a los sub-20, a día de hoy, la Liga 3 tiene la exigencia de que participen cinco jugadores de dicha categoría y, según palabras del mismo Agustín Lozano en la conferencia mencionada líneas arriba, se buscará que esto también se aplique -en menor medida- a la Liga 1 y Liga 2. Una de las opciones es que los clubes tengan en banca, como mínimo, a un sub-20.

Con goles de Piero Cari y José Mellán, Perú venció 2-0 a Chile por la fecha 2 del Grupo A de los Juegos ODESUR Santa Fe 2026 y definirá su clasificación en la última fecha. (Foto: FPF)

Estas propuestas de cambio también vienen motivadas por parte de ’Mano’ Menezes y su comando técnico que se encuentran involucrados directamente con la selección peruana absoluta y la sub-20. Con respecto a esta última, existe el grave dato de que ninguno de los jugadores que participaron en los Juegos ODESUR es titular en sus respectivos equipos de la Liga 1 y que apenas suman minutos. Por tanto, se trata de futbolistas que a esa edad tienen muy poco rodaje en la liga profesional peruana.

Sin duda estos cambios, además de sonar muy positivos para más jugadores jóvenes, también podrían representar un problema para los clubes nacionales en el sentido de la planificación. Por ejemplo, para aquellos que tienen siete extranjeros y que piensan, a día de hoy, seguir contando con ellos y ahora deberán desprenderse de uno o dos, según sea el cambio y el tema contractual. Otra problemática es la exigencia de sumar jugadores sub-20 o sub-23 y que esta se convierta más en una obligatoriedad que iniciativa; uno de los motivos por los que se demostró que, en la práctica, la bolsa de minutos no era necesariamente efectiva.

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