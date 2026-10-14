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Resumen

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El polifuncional jugador de Alianza Lima es el máximo anotador en la era de ‘Mano’ Menezes con cinco goles en ocho partidos. Este es el plan que se tiene con el ecuatoriano-peruano. (Foto: FPF)
El polifuncional jugador de Alianza Lima es el máximo anotador en la era de ‘Mano’ Menezes con cinco goles en ocho partidos. Este es el plan que se tiene con el ecuatoriano-peruano. (Foto: FPF)
Por Fernanda Huapaya

Cuando Jairo Vélez, ya nacionalizado peruano, comenzó a aparecer en el radar de la selección peruana a lo largo del 2025, todavía jugaba por Universitario de Deportes. Y en marzo del 2026, cuando debutó en la ‘bicolor’, ya venía destacando en Alianza Lima. Si bien se consolidó como un gran jugador del torneo nacional en la Universidad César Vallejo, fueron los dos clásicos rivales del fútbol peruano quienes lo catapultaron a ser una pieza útil para ‘Mano’ Menezes. A día de hoy es, además, su goleador.

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