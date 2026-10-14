Cuando Jairo Vélez, ya nacionalizado peruano, comenzó a aparecer en el radar de la selección peruana a lo largo del 2025, todavía jugaba por Universitario de Deportes. Y en marzo del 2026, cuando debutó en la ‘bicolor’, ya venía destacando en Alianza Lima. Si bien se consolidó como un gran jugador del torneo nacional en la Universidad César Vallejo, fueron los dos clásicos rivales del fútbol peruano quienes lo catapultaron a ser una pieza útil para ‘Mano’ Menezes. A día de hoy es, además, su goleador.

Jairo Vélez ya ha gritado cinco goles en ocho partidos amistosos durante esta nueva etapa. De hecho, debutó ante Honduras a inicios de año y lo hizo firmando un doblete. El ecuatoriano-peruano siempre habló con mucha ilusión de la posibilidad de jugar en la ‘bicolor’ ni bien fue nacionalizado allá por setiembre del 2024. Pero no fue hasta que llegó a jugar a Lima que la llamada desde Videna pudo darse.

Jairo Vélez marcó el 1-0 de Perú con una buena definición de derecha. (Foto: FPF)

El plan Vélez

Una de las características que tiene el futbolista de 31 años es su polifuncionalidad. En la temporada anterior lo habíamos visto jugar como interior en el 3-5-2 de Universitario de Deportes, aunque con anterioridad pudo ser extremo en la Universidad César Vallejo. Hoy, en Alianza Lima, puede jugar de interior al lado del volante central o como enganche detrás de los delanteros. En la selección peruana, en cambio, se desempeña como segunda punta.

Para ‘Mano’ Menezes es fundamental que Jairo Vélez sea un hombre cercano al arco rival. A diferencia de cómo lo utiliza Pablo Guede -más retrasado y priorizando a los delanteros con los que cuenta-, Menezes confía en Vélez para que juegue al lado del ’9’ de turno y sabe que su cuota goleadora es importante.

Jairo Vélez se pronuncia antes del Alianza Lima vs. Cusco FC por el Torneo Clausura (Foto: AFP) / TIM AUSTEN

El plan con el futbolista es que se pueda desempeñar como un atacante más y no utilizarlo como extremo, sino como una pieza a la que los propios extremos o volantes de mediocampo deban alimentar. Es, sin duda, una faceta bastante distinta a la que se le ve en la Liga 1, pero en la que se siente cómodo. De hecho, en el torneo doméstico apenas tiene tres goles, pero se ha consolidado como un jugador importante en el engranaje íntimo y se ve reflejado en sus cuatro asistencias.

No debería sorprender, por tanto, ver a Jairo Vélez en una posición mucho más protagonista cada vez que se ponga la camiseta de la selección peruana. Será el acompañante de Alex Valera, Gianluca Lapadula, Adrián Ugarriza, Luis Ramos o cualquier ‘9’ que, de tener buena suerte, aparezca en el universo de la ‘bicolor’.

Considerando su edad, además, está claro que ya se ha afianzado como un hombre de confianza para Mano Menezes pensando en el proceso de Eliminatorias a iniciar en setiembre del próximo año. Y todavía queda la duda sobre en qué posición continuará jugando la siguiente temporada.

Jairo Vélez anotó su quinto gol con la selección peruana (EFE/ Ángel Colmenares) / Ángel Colmenares

Cuánto vale y el futuro

Jairo Vélez hoy, según Transfermarkt, está valorizado en 700 mil euros (784 mil dólares). Es su pico de valorización con 30 años de edad. Desde que llegó a Alianza Lima a inicios de temporada y firmó un contrato de tres años. Es decir, tiene vínculo hasta diciembre del 2028. Desde la dirigencia blanquiazul estiman que va a continuar en el plantel de cara al próximo año y no se conoce de alguna oferta concreta de un equipo del exterior por él.

Por el lado del jugador, la idea también es continuar en un equipo como Alianza Lima que pueda darle la titularidad a la que está acostumbrado. La forma en que podría salir del club tendría que ver con alguna oferta tentadora que pueda venir del exterior, pero todavía no se ha dado.

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