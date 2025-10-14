La Selección Regional de la FPF, que representa a Perú en la adidas Cup Lima 2025, se impuso 2-1 al club mexicano Cruz Azul en la segunda jornada del torneo internacional Sub-16, que se celebra en Lima del 13 al 17 de octubre.

El equipo peruano dirigido por Renzo Revoredo mostró una rápida capacidad de recuperación tras haber caído en su debut con un marcador ajustado (3-2) ante Alianza Lima.

Los goles que sellaron la victoria de la ‘Bicolor’ ante Cruz Azul fueron obra de Paolo García y Lucas Stickler.

El torneo se presenta como una vitrina de exposición internacional que brinda a los jugadores la oportunidad de seguir desarrollando su carrera hacia el profesionalismo.

El desafío para la Selección Regional no se detiene, pues el formato dinámico y exigente del campeonato obliga a una rápida recuperación. Su próximo encuentro será este miércoles, cuando se enfrenten al difícil Millonarios de Colombia.

Todos los encuentros de este torneo Sub-16 son transmitidos en vivo por Movistar Deportes y el canal de YouTube de la Bicolor.

