Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto en 2025, con la figura del chileno Rodrigo Ureña como uno de sus más importantes futbolistas del plantel.
LEE TAMBIÉN: Rodrigo Ureña: “Me llamó mucho la atención Ian Wisdom. Su forma de jugar, siento que tiene mucha personalidad y condiciones”
El mediocampista de 32 años fue consultado, durante la última emisión del programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’, sobre si preferiría una semifinal de Copa Libertadores (jugarla con opción a ganarla) o ser tetracampeón nacional.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Si bien el objetivo de los clubes peruanos siempre apunta a la competencia internacional, su respuesta llamó la atención.
“Del segundo no se acuerda nadie, tetracampeonato, siempre”, dijo sin pensarlo dos veces.
MIRA: La selección peruana llegó a Rusia y fue recibido por algunos entusiastas hinchas | VIDEO
“Prefiero siempre ganar títulos. Salir segundo, tercero o cuarto es lo mismo que nada”, añadió.
Cabe mencionar que pese a tener contrato vigente con Universitario, Ureña se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranjero.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- La llamada de José Jerí y el “les ganamos hasta en canicas” de Ureña: la intimidad del vestuario crema tras el ‘Tri’ y la promesa de ir por la estrella 30
- El sorprendente caso Rivas y por qué Paraguay es una amenaza: Cómo juega la joya peruana de Tigre y qué dice su agente sobre su futuro
- “Somos la leyenda viva del fútbol”: Franco Velazco tras consagración de Universitario de Deportes
- ¡Rumbo a Lima! Conmebol destaca al Estadio Monumental por ser una vez más escenario de una final de Copa Libertadores
- La tierna dedicatoria de Jorge Fossati tras el tricampeonato de la ‘U’: “Un beso a mi señora”
Contenido sugerido
Contenido GEC