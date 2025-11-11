El mediocampista chileno de Universitario no dudó un solo instante cuando le hicieron esta interrogante.
logró el tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto en 2025, con la figura del chileno como uno de sus más importantes futbolistas del plantel.

El mediocampista de 32 años fue consultado, durante la última emisión del programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’, sobre si preferiría una semifinal de Copa Libertadores (jugarla con opción a ganarla) o ser tetracampeón nacional.

Si bien el objetivo de los clubes peruanos siempre apunta a la competencia internacional, su respuesta llamó la atención.

“Del segundo no se acuerda nadie, tetracampeonato, siempre”, dijo sin pensarlo dos veces.

“Prefiero siempre ganar títulos. Salir segundo, tercero o cuarto es lo mismo que nada”, añadió.

Cabe mencionar que pese a tener contrato vigente con Universitario, Ureña se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranjero.

