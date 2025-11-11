Universitario de Deportes logró el tricampeonato de la Liga 1 Te Apuesto en 2025, con la figura del chileno Rodrigo Ureña como uno de sus más importantes futbolistas del plantel.

El mediocampista de 32 años fue consultado, durante la última emisión del programa de YouTube ‘Fuego Cruzado’, sobre si preferiría una semifinal de Copa Libertadores (jugarla con opción a ganarla) o ser tetracampeón nacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

Si bien el objetivo de los clubes peruanos siempre apunta a la competencia internacional, su respuesta llamó la atención.

“Del segundo no se acuerda nadie, tetracampeonato, siempre”, dijo sin pensarlo dos veces.

“Prefiero siempre ganar títulos. Salir segundo, tercero o cuarto es lo mismo que nada”, añadió.

"𝗗𝗘𝗟 𝗦𝗘𝗚𝗨𝗡𝗗𝗢 𝗡𝗢 𝗦𝗘 𝗔𝗖𝗨𝗘𝗥𝗗𝗔 𝗡𝗔𝗗𝗜𝗘, 𝗧𝗘𝗧𝗥𝗔𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗜𝗘𝗠𝗣𝗥𝗘" 🏆🟡🔴



🗣️ Rodrigo Ureña y su contundente elección entre un TETRACAMPEONATO o una SEMIFINAL de la COPA LIBERTADORES. #JuegoCruzado 🎙️ pic.twitter.com/sqdvf0bhry — DENGANCHE (@denganche) November 11, 2025

Cabe mencionar que pese a tener contrato vigente con Universitario, Ureña se ha encargado de dejar abierta la posibilidad de fichar por algún club del extranjero.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.