Por Redacción EC

El fútbol femenino formativo vuelve a ser protagonista con la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, una iniciativa que busca impulsar el talento de niñas y adolescentes y brindarles un espacio para demostrar sus habilidades dentro de la cancha.

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