Cintillo - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

El fútbol femenino formativo vuelve a ser protagonista con la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, una iniciativa que busca impulsar el talento de niñas y adolescentes y brindarles un espacio para demostrar sus habilidades dentro de la cancha.

El torneo, organizado por El Comercio con Repsol como patrocinador principal y el apoyo de Igma Sports, reunirá a 12 equipos de la categoría Sub-13. La competencia se desarrollará los días 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre, fecha en la que se disputará la gran final, en el CARFIP de Chorrillos.

Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol: Conoce los detalles de la 3ra. edición del torneo que descubre a los nuevos talentos del Perú

¿Qué equipos participarán en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol?

Los 12 equipos que serán parte de la tercera edición del certamen son:

Valquiria Cantolao Politécnico Club Villa Libertad Cruzeiro Perú Ciclista Lima Repsol Sport Neciosup Balón Rosa EFB Girls Academia Fútbol Roma Estrellas Rosadas Soccer Tingo

Cada uno de estos equipos buscará destacar en una competencia que tiene como objetivo identificar y promover a las futuras promesas del balompié femenino nacional.

El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol continúa apostando por el desarrollo del deporte desde las categorías formativas. A través de esta iniciativa, las jóvenes futbolistas podrán demostrar su talento en un entorno competitivo y seguir creciendo tanto dentro como fuera del campo.