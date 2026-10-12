El fútbol femenino formativo vuelve a ser protagonista con la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, una iniciativa que busca impulsar el talento de niñas y adolescentes y brindarles un espacio para demostrar sus habilidades dentro de la cancha.
El fútbol femenino formativo vuelve a ser protagonista con la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, una iniciativa que busca impulsar el talento de niñas y adolescentes y brindarles un espacio para demostrar sus habilidades dentro de la cancha.
El torneo, organizado por El Comercio con Repsol como patrocinador principal y el apoyo de Igma Sports, reunirá a 12 equipos de la categoría Sub-13. La competencia se desarrollará los días 14, 15, 21, 22 y 28 de noviembre, fecha en la que se disputará la gran final, en el CARFIP de Chorrillos.
¿Qué equipos participarán en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol?
Los 12 equipos que serán parte de la tercera edición del certamen son:
Cada uno de estos equipos buscará destacar en una competencia que tiene como objetivo identificar y promover a las futuras promesas del balompié femenino nacional.
El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol continúa apostando por el desarrollo del deporte desde las categorías formativas. A través de esta iniciativa, las jóvenes futbolistas podrán demostrar su talento en un entorno competitivo y seguir creciendo tanto dentro como fuera del campo.