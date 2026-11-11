Este sábado 14 de noviembre arranca la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 en el CARFIP de Chorrillos, un torneo que busca promover la práctica deportiva e impulsar el talento de niñas y adolescentes. En esta nueva edición, 12 equipos serán protagonistas de una competencia que apuesta por el desarrollo del fútbol femenino, la formación deportiva y valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.

La jornada inaugural tendrá una programación especial que incluirá la llegada de los equipos e invitados, las palabras de bienvenida de la embajadora del torneo y el tradicional puntapié inicial a cargo de representantes de Repsol y El Comercio.

Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: programa de actividades

Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. con la llegada de los equipos. Posteriormente, se desarrollará la ceremonia de bienvenida y se dará inicio a los encuentros correspondientes a la primera fecha.

Este es el programa oficial de la jornada inaugural:

Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: conoce el programa de actividades de la primera fecha del torneo

Con esta primera jornada, el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 vuelve a apostar por el crecimiento del deporte femenino, brindando un espacio para que nuevas generaciones de futbolistas puedan demostrar sus habilidades y seguir desarrollándose dentro y fuera de las canchas.