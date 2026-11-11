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Resumen

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Este sábado 14 de noviembre se inicia la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, certamen que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes. Conoce los horarios y las actividades programadas para la jornada inaugural.
Este sábado 14 de noviembre se inicia la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026, certamen que promueve el deporte e impulsa el talento de niñas y adolescentes. Conoce los horarios y las actividades programadas para la jornada inaugural.
Por Joao Muñoz Tineo

Este sábado 14 de noviembre arranca la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 en el CARFIP de Chorrillos, un torneo que busca promover la práctica deportiva e impulsar el talento de niñas y adolescentes. En esta nueva edición, 12 equipos serán protagonistas de una competencia que apuesta por el desarrollo del fútbol femenino, la formación deportiva y valores como el respeto, la disciplina y el trabajo en equipo.

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