Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

¡Entramos a la recta final! Este sábado 28 de noviembre se llevará a cabo la última jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: cuatro equipos lucharán por el ansiado trofeo.

Los clubes que clasificaron tras superar duras pruebas son: Club Paz y Amistad, Sport Neciosup, Cruzeiro Perú y Ciclista Lima.

La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

A continuación, conoce el cronograma preparado para la última jornada del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026.

Cronograma del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026

Semifinales

9:00 | Paz y Amistad vs. Sport Neciosup (Semifinal A) - Cancha 1

9:00 | Cruzeiro Perú vs. Ciclista Lima (Semifinal B) - Cancha 2

Partido de exhibición

10:00 | Duelo de exhibición - Cancha 1

3er y 4to puesto

11:00 | Perdedor Semifinal A vs. Perdedor Semifinal B - Cancha 2

Final