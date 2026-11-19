El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 disputará la última jornada de la fase de grupos. Este sábado 21 de noviembre se definirán a los clasificados para la recta final. Este certamen fue creado para promover el deporte e impulsar el talento de niñas y adolescentes.
La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.
Los clubes participantes serán Valquiria, Cantolao Politécnico, C.D. JSS La Mar 5, Cruzeiro Perú, Ciclista Lima, E.H.C.R. Sagrada Familia, Sport Neciosup, Club Paz y Amistad, EFB Girls, Academia Fútbol Roma, Estrellas Rosadas y Soccer Tingo.
A continuación, conoce el fixture del certamen.
Sábado 21 de noviembre
- 9:00 | EFB Girls vs. Estrellas Rosadas - Cancha 2
- 9:00 | Cruzeiro Perú vs. E.H.C.R Sagrada Familia - Cancha 1
- 10:00 | Sport Neciosup vs. Cantolao Politécnico - Cancha 2
- 10:00 | Ciclista Lima vs. Club Paz y Amistad - Cancha 1
- 11:00 | Academia Fútbol Roma vs. Soccer Tingo - Cancha 2
- 11:00 | Municipalidad La Victoria vs. Valquiria - Cancha 1