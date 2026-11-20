Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

‘La pelota siempre a la 34′ deberá ser una nueva máxima en la interna del Club Estrellas Rosadas. Gina Ancari, de apenas once años de edad, salvó al conjunto agustiniano de una derrota segura ante Cruzeiro Perú en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026.

Es una de las más pequeñas del club y del certamen, pero nada de eso fue impedimento para que se coloque el equipo al hombro y anote un doblete para el empate 2 a 2 ante la sucursal del ‘Raposa’ brasileño.

“Felicitar a mi equipo por darme la oportunidad y ayudarme en marcar dos goles”, mencionó Gina al finalizar el encuentro.

Estrellas Rosadas había finalizado el primer tiempo con el marcador dos goles abajo y casi sin acciones de rebeldía ante la derrota. Sin embargo, tras una seria charla con el técnico, se recompusieron en la segunda mitad.

Gina Ancari tiene claro cuál fue el factor diferencial para sacar un punto en la adversidad y volver a la vida en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026: “Darlo todo, dar todo nuestro esfuerzo hasta empatar”, sentenció.

Ahora, Estrellas Rosadas asumirá un nuevo reto este sábado 21 en la última fecha de la fase de grupos ante EFB Girls. Una victoria asegurará su clasificación a la recta final del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026.