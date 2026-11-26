La tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 llega a su momento más esperado. Este sábado 28 de noviembre se conocerá al equipo campeón de una competencia que reunió a jóvenes futbolistas y promovió el desarrollo del fútbol femenino.

La jornada final contará con las semifinales, un partido de exhibición y los encuentros por el tercer puesto y el título. Además, se realizará una ceremonia de premiación para reconocer a los equipos y a las futbolistas más destacadas del certamen.

¿Cuál es la programación de la final del Semillero El Comercio 2026?

Las actividades comenzarán desde las 8:00 a. m. con la llegada de los equipos. Posteriormente, se recibirá a los invitados y se realizará el protocolo de bienvenida antes del inicio de las semifinales, programadas para las 9:05 a. m.

A continuación, se desarrollará un partido de exhibición y, desde las 11:00 a. m., se disputarán la gran final y el encuentro por el tercer y cuarto puesto.

Esta es la programación completa:

8:00 a. m. Llegada de equipos

8:25 a. m. Llegada de invitados

8:40 a. m. Palabras de bienvenida de la embajadora del torneo

8:50 a. m. Ingreso de equipos a ambas canchas

9:00 a. m. Puntapié inicial y palabras de representantes de Repsol y El Comercio

9:05 a. m. Inicio de las semifinales

10:00 a. m. Ingreso de equipos invitados e inicio del partido de exhibición

11:00 a. m. Inicio de la gran final y del partido por el tercer y cuarto puesto

12:10 p. m. Palabras de representantes de Repsol y El Comercio

12:15 p. m. Premiación a mejor arquera, mejor jugadora y goleadora

12:25 p. m. Premiación del tercer puesto

12:35 p. m. Premiación a subcampeonas

12:45 p. m. Premiación a campeonas

1:00 p. m. Fin de la tercera edición del Semillero El Comercio

¿A qué hora será la premiación del Semillero El Comercio?

La ceremonia de premiación comenzará a las 12:15 p. m. con el reconocimiento a la mejor arquera, mejor jugadora y goleadora del torneo.

Luego se premiará al equipo que obtenga el tercer puesto, a las subcampeonas y, finalmente, a las campeonas de esta tercera edición. El cierre de actividades está previsto para la 1:00 PM.