Cintillo Final - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

La fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 culminó este sábado 21 de noviembre con duelos muy reñidos. De esta manera, ocho equipos lograron clasificarse a los cuartos de final del certamen. Este certamen fue creado para promover el deporte e impulsar el talento de niñas y adolescentes.

La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.

Los clubes participantes clasificados son Valquiria, Paz y Amistad, Sport Neciosup, Soccer Tingo, Estrellas Rosadas, Cruzeiro Perú, EFB Girls, Ciclista Lima.

A continuación, conoce el la tabla de posiciones del certamen.

Fixture del domingo 22 de noviembre