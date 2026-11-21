La fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol 2026 culminó este sábado 21 de noviembre con duelos muy reñidos. De esta manera, ocho equipos lograron clasificarse a los cuartos de final del certamen. Este certamen fue creado para promover el deporte e impulsar el talento de niñas y adolescentes.
La cita será en el CARFIP de Chorrillos, donde desde temprano se concentrará el entusiasmo de los equipos participantes, sus entrenadores y las autoridades invitadas.
Los clubes participantes clasificados son Valquiria, Paz y Amistad, Sport Neciosup, Soccer Tingo, Estrellas Rosadas, Cruzeiro Perú, EFB Girls, Ciclista Lima.
A continuación, conoce el la tabla de posiciones del certamen.
Fixture del domingo 22 de noviembre
- 12:00 | Valquiria, Paz y Amistad - Cancha 1
- 12:00 | Sport Neciosup vs. Soccer Tingo - Cancha 2
- 13:00 | Estrellas Rosadas, Cruzeiro Perú - Cancha 1
- 13:00 | EFB Girls, Ciclista Lima - Cancha 2