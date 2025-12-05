El Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol llegará a su fin este sábado 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la segunda edición del torneo Sub 13, una iniciativa que busca fomentar el deporte en niñas de todo el país y promover la aparición de nuevos talentos para el futuro del fútbol peruano.
Las actividades iniciarán desde muy temprano en el Carfip de Chorrillos, con la llegada de los equipos a las 8:00 a.m., antes de las palabras de bienvenida a cargo de la Embajadora del Torneo, programadas para las 8:40 a.m.. Posteriormente, a las 8:50 a.m., los equipos harán su ingreso oficial a ambas canchas para el inicio de la jornada deportiva.
El primer encuentro del día será el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Cruzeiro EC y Sport Neciosup, pactado para las 9:00 a.m.. Una hora más tarde, a las 10:00 a.m., se disputará la gran final entre Ciclista Lima FC y Villa Libertad Girls, partido que definirá a las campeonas de esta segunda edición.
Tras los encuentros decisivos, a las 11:10 a.m. se dirigirán al público los representantes de Repsol y El Comercio, quienes darán paso a la ceremonia de premiación. Desde las 11:15 a.m. se reconocerá a la mejor arquera, goleadora y mejor jugadora del torneo. Luego se realizará la entrega de medallas y trofeos al tercer puesto (11:25 a.m.), a las subcampeonas (11:35 a.m.) y finalmente a las campeonas (11:45 a.m.).
El evento concluirá oficialmente al mediodía, marcando el cierre de una edición que volvió a consolidarse como un espacio clave para el desarrollo del fútbol femenino formativo en el país.
Cronograma del día:
- 8:00 a.m. llegada de equipos
- 9:25 a.m. llegada de invitados
- 8:40 a.m. palabras de bienvenida de la Embajadora del Torneo
- 8:50 a.m. ingreso de equipos a ambas canchas
- 9 a.m. Cruzeiro EC vs Sport Neciosup - Partido por el tercer puesto
- 10 a.m. Ciclista Lima FC vs Villa Libertad Girls - Gran final
- 11:10 a.m. palabras de Repsol y El Comercio
- 11:15 a.m. Premiación a mejor arquera, goleadora y mejor jugadora
- 11:25 a.m. premiación tercer puesto
- 11:35 a.m. premiación subcampeonas
- 11:45 a.m. premiación campeonas
- 12 p.m. Fin de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol
