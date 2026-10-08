Cintillo - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

Con el firme objetivo de seguir incentivando el fútbol femenino en el país y en la búsqueda de nuevos talentos para el futuro del deporte, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio de Repsol, realizarán la tercera edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, un torneo de la categoría Sub 13 que ya causa sensación entre las jóvenes promesas.

El certamen reunirá a 12 equipos de la categoría Sub 13, por lo que ofrece una oportunidad para que las niñas participen en un campeonato de fútbol, donde podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo.

Este año el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol se llevará a cabo del 14 al 28 de noviembre, días de ceremonia de inauguración y clausura, respectivamente.

A continuación, te compartimos las bases del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.

Conoce las bases del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

CAPÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN

Art 1.- Este semillero tiene como finalidad:

Promover la confraternidad entre las niñas y padres que conforman el sistema del fútbol femenino de menores en el Perú.

Promover y desarrollar el fútbol femenino de menores, de manera organizada y sostenida, con eventos de calidad.

Art 2.- La modalidad de juego es “Fútbol 9”, y en esta tercera edición, se conformarán tres (3) grupos de cuatro (4) equipos cada uno, haciendo un total de (12) equipos. Se jugarán los partidos a partir de las 9:00 a.m. en el CARFIP de Chorrillos, ubicado en Alameda del Premio Real 397, Chorrillos.

Art 3.- Los equipos participantes se comprometen a aceptar las disposiciones reglamentarias para la realización del presente torneo.

Art 4.- Contaremos con 12 equipos en la categoría Sub-13 en esta tercera edición del “Semillero de Fútbol Femenino El Comercio by Repsol”. Podrán participar las jugadoras que hayan nacido entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015.

Art 5.- Podrán inscribirse equipos de colegios, escuelas de fútbol y clubes. El costo de participación será de S/ 300.00 (trescientos soles y 00/100), incluido IGV por equipo.Es responsabilidad de cada equipo, acudir a cada una de las fechas del torneo debidamente uniformado.

Art 6.- Se entregarán trofeos y medallas a las campeonas, subcampeonas y al tercer lugar. Así como, trofeo a la mejor jugadora, goleadora y a la mejor arquera del torneo.

CAPÍTULO II: DE LAS JUGADORAS

Art 7.- Se deberá presentar obligatoriamente en todas las fechas el documento de identidad en físico. Los únicos documentos válidos para jugar serán el DNI y/o pasaporte de las jugadoras.

CAPÍTULO III: DE LOS DELEGADOS

Art 8.- El delegado debe presentar su relación de jugadoras con la numeración respectiva, 15 minutos antes de iniciar el partido, en la mesa de control.

CAPÍTULO IV: DE LOS EQUIPOS

Art 9.- Cada equipo se puede inscribir en el torneo con un máximo de 18 jugadoras, 9 titulares en campo y 6 suplentes, siendo requisito indispensable para el inicio de los partidos contar con mínimo 7 jugadoras. Presentarse con menos del mínimo de jugadoras antes de iniciar el partido, se considera W.O. Si se diese este escenario, el puntaje de ganador será automáticamente otorgado al equipo contrario y se registrará un marcador de 3-0.

Art 10.- Los cambios se realizarán ante la mesa de control. No hay reingreso.

Art 11.- Los equipos deberán presentarse a la hora exacta. La tolerancia para todos los partidos es de 10 minutos. En caso contrario, el equipo perderá por W.O.

CAPÍTULO V: DEL ARBITRAJE

Art 12.- El árbitro es la máxima autoridad en el campo de juego. Sus fallos son inapelables e irrevocables. Los árbitros deberán conocer totalmente las bases del presente torneo. El árbitro deberá conducir los partidos con criterios pedagógicos en los casos que se requieran.

CAPÍTULO VI: DEL SISTEMA DEL TORNEO

Art 13.- Se jugará una serie de cuatro (4) equipos por grupo (son tres grupos) todos contra todos; es decir, cada equipo juega como mínimo tres partidos.Los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final.Los partidos tendrán una duración de 25 minutos por tiempo con 5 minutos de descanso.

Art 14.- La puntuación de los equipos se hará según la siguiente escala:

Ganador: 3 puntos.

Empate: 1 punto.

Perdedor: 0 puntos.

Art 15.- Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones y/o clasificación, se considerará lo siguiente:

El equipo que tenga mayor puntaje.

El equipo que tenga mayor diferencia de goles.

El equipo que tenga más goles a favor.

El equipo que tenga menos goles en contra.

En caso de subsistir el empate, el equipo que ganó el partido entre ellos.

De subsistir el empate, la comisión organizadora hará un sorteo entre los equipos igualados.

Art 16.- En caso haya empate en la fase de cuartos, semifinales y final, se jugarán dos tiempos de 5 minutos sin descanso y si persiste el mismo, se ejecutarán 3 penales por equipo.

CAPÍTULO VII: SANCIONES PARA LAS JUGADORAS Y LOS EQUIPOS

Art 17.- No habrá acumulación de tarjetas amarillas y la tarjeta rojasuspende por una fecha a la jugadora amonestada.

Art. 18.- Cualquier infracción a lo dispuesto en las presentes Bases será revisada y resuelta por el Comité Organizador oportunamente. De existir algún reclamo, se deberá remitir vía correo electrónico a: reservas@igmasports.com

CAPÍTULO VIII: CONDUCTA Y DESCALIFICACIÓN

Art. 19.- Los equipos participantes deberán mantener una conducta ética y respetuosa.

Art. 20.- La organización podrá descalificar a cualquier equipo que infrinja las bases del torneo.

CAPÍTULO IX: ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Art. 21.- Al inscribirse y participar en el torneo, los participantes aceptan las bases en su totalidad. Cualquier situación no contemplada en el presente documento será resuelta por los organizadores.

CAPÍTULO X: MODIFICACIONES Y CANCELACIONES

Art. 22.- Los organizadores se reservan el derecho de modificar las fechas, condiciones y reglas de las bases. En caso sea necesario, notificarán a los equipos vía correo electrónico.