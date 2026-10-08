Por Redacción EC
Cintillo - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol
Cintillo - Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

Con el firme objetivo de seguir incentivando el fútbol femenino en el país y en la búsqueda de nuevos talentos para el futuro del deporte, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio de Repsol, realizarán la tercera edición del , un torneo de la categoría Sub 13 que ya causa sensación entre las jóvenes promesas.

El certamen reunirá a 12 equipos de la categoría Sub 13, por lo que ofrece una oportunidad para que las niñas participen en un campeonato de fútbol, donde podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo.

Este año el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol se llevará a cabo del 14 al 28 de noviembre, días de ceremonia de inauguración y clausura, respectivamente.

A continuación, te compartimos las bases del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.

Conoce las bases del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol

CAPÍTULO I: DE LA ORGANIZACIÓN

Art 1.- Este semillero tiene como finalidad:

  • Promover la confraternidad entre las niñas y padres que conforman el sistema del fútbol femenino de menores en el Perú.
  • Promover y desarrollar el fútbol femenino de menores, de manera organizada y sostenida, con eventos de calidad.

Art 2.- La modalidad de juego es “Fútbol 9”, y en esta tercera edición, se conformarán tres (3) grupos de cuatro (4) equipos cada uno, haciendo un total de (12) equipos. Se jugarán los partidos a partir de las 9:00 a.m. en el CARFIP de Chorrillos, ubicado en Alameda del Premio Real 397, Chorrillos.

Art 3.- Los equipos participantes se comprometen a aceptar las disposiciones reglamentarias para la realización del presente torneo.

Art 4.- Contaremos con 12 equipos en la categoría Sub-13 en esta tercera edición del “Semillero de Fútbol Femenino El Comercio by Repsol”. Podrán participar las jugadoras que hayan nacido entre el 1 de enero del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015.

Art 5.- Podrán inscribirse equipos de colegios, escuelas de fútbol y clubes. El costo de participación será de S/ 300.00 (trescientos soles y 00/100), incluido IGV por equipo.Es responsabilidad de cada equipo, acudir a cada una de las fechas del torneo debidamente uniformado.

Art 6.- Se entregarán trofeos y medallas a las campeonas, subcampeonas y al tercer lugar. Así como, trofeo a la mejor jugadora, goleadora y a la mejor arquera del torneo.

CAPÍTULO II: DE LAS JUGADORAS

Art 7.- Se deberá presentar obligatoriamente en todas las fechas el documento de identidad en físico. Los únicos documentos válidos para jugar serán el DNI y/o pasaporte de las jugadoras.

CAPÍTULO III: DE LOS DELEGADOS

Art 8.- El delegado debe presentar su relación de jugadoras con la numeración respectiva, 15 minutos antes de iniciar el partido, en la mesa de control.

CAPÍTULO IV: DE LOS EQUIPOS

Art 9.- Cada equipo se puede inscribir en el torneo con un máximo de 18 jugadoras, 9 titulares en campo y 6 suplentes, siendo requisito indispensable para el inicio de los partidos contar con mínimo 7 jugadoras. Presentarse con menos del mínimo de jugadoras antes de iniciar el partido, se considera W.O. Si se diese este escenario, el puntaje de ganador será automáticamente otorgado al equipo contrario y se registrará un marcador de 3-0.

Art 10.- Los cambios se realizarán ante la mesa de control. No hay reingreso.

Art 11.- Los equipos deberán presentarse a la hora exacta. La tolerancia para todos los partidos es de 10 minutos. En caso contrario, el equipo perderá por W.O.

CAPÍTULO V: DEL ARBITRAJE

Art 12.- El árbitro es la máxima autoridad en el campo de juego. Sus fallos son inapelables e irrevocables. Los árbitros deberán conocer totalmente las bases del presente torneo. El árbitro deberá conducir los partidos con criterios pedagógicos en los casos que se requieran.

CAPÍTULO VI: DEL SISTEMA DEL TORNEO

Art 13.- Se jugará una serie de cuatro (4) equipos por grupo (son tres grupos) todos contra todos; es decir, cada equipo juega como mínimo tres partidos.Los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final.Los partidos tendrán una duración de 25 minutos por tiempo con 5 minutos de descanso.

Art 14.- La puntuación de los equipos se hará según la siguiente escala:

  • Ganador: 3 puntos.
  • Empate: 1 punto.
  • Perdedor: 0 puntos.

Art 15.- Para determinar la ubicación de los equipos en la tabla de posiciones y/o clasificación, se considerará lo siguiente:

  • El equipo que tenga mayor puntaje.
  • El equipo que tenga mayor diferencia de goles.
  • El equipo que tenga más goles a favor.
  • El equipo que tenga menos goles en contra.
  • En caso de subsistir el empate, el equipo que ganó el partido entre ellos.
  • De subsistir el empate, la comisión organizadora hará un sorteo entre los equipos igualados.

Art 16.- En caso haya empate en la fase de cuartos, semifinales y final, se jugarán dos tiempos de 5 minutos sin descanso y si persiste el mismo, se ejecutarán 3 penales por equipo.

CAPÍTULO VII: SANCIONES PARA LAS JUGADORAS Y LOS EQUIPOS

Art 17.- No habrá acumulación de tarjetas amarillas y la tarjeta rojasuspende por una fecha a la jugadora amonestada.

Art. 18.- Cualquier infracción a lo dispuesto en las presentes Bases será revisada y resuelta por el Comité Organizador oportunamente. De existir algún reclamo, se deberá remitir vía correo electrónico a: reservas@igmasports.com

CAPÍTULO VIII: CONDUCTA Y DESCALIFICACIÓN

Art. 19.- Los equipos participantes deberán mantener una conducta ética y respetuosa.

Art. 20.- La organización podrá descalificar a cualquier equipo que infrinja las bases del torneo.

CAPÍTULO IX: ACEPTACIÓN DE LAS BASES

Art. 21.- Al inscribirse y participar en el torneo, los participantes aceptan las bases en su totalidad. Cualquier situación no contemplada en el presente documento será resuelta por los organizadores.

CAPÍTULO X: MODIFICACIONES Y CANCELACIONES

Art. 22.- Los organizadores se reservan el derecho de modificar las fechas, condiciones y reglas de las bases. En caso sea necesario, notificarán a los equipos vía correo electrónico.

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