La fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol finalizó este sábado 29 de noviembre.
Redacción EC
Redacción EC

Inicia la fase eliminatoria. Este sábado 29 de noviembre finalizó la fase de grupos del y nos acercamos a la recta final. Los equipos se jugaron en todo por el todo para acceder a los cuartos de final.

De acuerdo a las bases del torneo organizado por El Comercio e Igma Sports, y con el patrocinio de Repsol, “los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final”.

Debido a ello, en el CARFIP de Chorrillos se vivieron los duelos más intensos que nunca. A continuación, conoce los clasificados a la siguiente fase, y los duelos que se disputarán este domingo 30 de noviembre.

Clasificados a los cuartos de final

  1. Soccer Tingo
  2. Ciclista Lima EC
  3. Villa Libertad
  4. Sport Neciosup
  5. Paz y Amistad
  6. Cruzeiro EC
  7. EFB Gilrs
  8. Estrellas Cremas

Programación del domingo 30 de noviembre

Cuartos de final

  • 9:00 Sport Neciosup vs. EFB Girls (Ganador A)
  • 9:00 Ciclista Lima FC vs. Estrellas Cremas (Ganador B)
  • 10:00 Soccer Tingo vs. Villa Libertad Girls (Ganador C)
  • 10:00 Cruzeiro EC vs. Paz y Amistad (Ganador D)

Semifinal

  • 11:00 Ganador A vs. Ganador B
  • 12:00 Ganador C vs. Ganador D

