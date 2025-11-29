Inicia la fase eliminatoria. Este sábado 29 de noviembre finalizó la fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol y nos acercamos a la recta final. Los equipos se jugaron en todo por el todo para acceder a los cuartos de final.
De acuerdo a las bases del torneo organizado por El Comercio e Igma Sports, y con el patrocinio de Repsol, “los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final”.
Debido a ello, en el CARFIP de Chorrillos se vivieron los duelos más intensos que nunca. A continuación, conoce los clasificados a la siguiente fase, y los duelos que se disputarán este domingo 30 de noviembre.
Clasificados a los cuartos de final
- Soccer Tingo
- Ciclista Lima EC
- Villa Libertad
- Sport Neciosup
- Paz y Amistad
- Cruzeiro EC
- EFB Gilrs
- Estrellas Cremas
Programación del domingo 30 de noviembre
Cuartos de final
- 9:00 Sport Neciosup vs. EFB Girls (Ganador A)
- 9:00 Ciclista Lima FC vs. Estrellas Cremas (Ganador B)
- 10:00 Soccer Tingo vs. Villa Libertad Girls (Ganador C)
- 10:00 Cruzeiro EC vs. Paz y Amistad (Ganador D)
Semifinal
- 11:00 Ganador A vs. Ganador B
- 12:00 Ganador C vs. Ganador D
