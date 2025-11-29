Inicia la fase eliminatoria. Este sábado 29 de noviembre finalizó la fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol y nos acercamos a la recta final. Los equipos se jugaron en todo por el todo para acceder a los cuartos de final.

De acuerdo a las bases del torneo organizado por El Comercio e Igma Sports, y con el patrocinio de Repsol, “los dos primeros equipos de cada grupo y los dos mejores terceros clasificarán a los cuartos de final”.

Debido a ello, en el CARFIP de Chorrillos se vivieron los duelos más intensos que nunca. A continuación, conoce los clasificados a la siguiente fase, y los duelos que se disputarán este domingo 30 de noviembre.

Clasificados a los cuartos de final

Soccer Tingo Ciclista Lima EC Villa Libertad Sport Neciosup Paz y Amistad Cruzeiro EC EFB Gilrs Estrellas Cremas

Programación del domingo 30 de noviembre

Cuartos de final

9:00 Sport Neciosup vs. EFB Girls (Ganador A)

9:00 Ciclista Lima FC vs. Estrellas Cremas (Ganador B)

10:00 Soccer Tingo vs. Villa Libertad Girls (Ganador C)

10:00 Cruzeiro EC vs. Paz y Amistad (Ganador D)

Semifinal