Ya no falta nada para el inicio del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, segunda edición, que está programado del 22 de noviembre al 6 de diciembre, en el CARFIT de Chorrillos. El evento estará organizado por El Comercio, con Repsol como patrocinador principal y contará con el apoyo de Igma Sports.

El certamen promovido por El Comercio y junto a Repsol, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol y aliada de los torneos regionales Sub-13 y Sub-15 de la Federación Peruana de Fútbol, tiene como fin promover e impulsar la cultura deportiva en niñas y adolescentes de entre 10 y 13 años, a través del fútbol. Ellas podrán mostrar sus habilidades y medirse en un ambiente competitivo.

En la primera edición, la exentrenadora de la selección peruana de fútbol femenino, Emily Lima estuvo presente en algunas fechas observan a las jugadoras más talentosas.

A continuación, descubre cuándo y dónde podrás inscribir a tu equipo en una de los torneos más competitivos en la categoría.

Cuándo y dónde inscribirse en el Semillero de Fútbol Femenino

Las inscripciones estarán abiertas hasta este 7 de noviembre del 2025. Participarán un total de 12 equipos de la categoría Sub 13, que podrán mostrar y difundir los talentos y habilidades de las promesas. Además, es necesario saber que los partidos se jugarán de 9 de la mañana a 1 de la tarde.

Para inscribir a tu equipo deberás darle CLICK AL SIGUIENTE LINK.

El enlace te derivará aun chat de WhatsApp, en donde podrás absolver todas tus dudas. El costo de inscripción es de S/300+ IGV por equipo.

Este evento ofrece una oportunidad única para que las niñas de la categoría sub-13 participen en un campeonato profesional de fútbol, donde podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo. Además, se fomenta el crecimiento del fútbol femenino y se visibiliza a potenciales talentos locales.

