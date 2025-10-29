Cada vez falta menos para el inicio de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, que va del 22 de noviembre al 6 de diciembre en el CARFIT de Chorrillos, y ya se conocen a los 12 equipos que participarán en la competencia.

Este evento, organizado por El Comercio, con Repsol como patrocinador y el apoyo de Igma Sports, está dirigido a niñas y adolescentes de entre 10 y 13 años, quienes competirán para alzar el trofeo. A continuación, la lista de los 12 equipos participantes:

1. Soccer Tingo

2. ⁠Estrellas Crema

3. ⁠Colegio San Agustín

4. ⁠EF Valquiria

5. ⁠Balón Rosa

6. Ciclista Lima FC

7. ⁠Colegio Sagrada Familia de Ventanillas

8. ⁠Club Real Brío NTC

9. ⁠Sport Neciosup

10. ⁠Academia Femenina Paz y Amistad

11. ⁠Club Villa Libertad Girls

12. ⁠EFB Girls

Doce equipos se verán en el terreno de juego para hacerse con el trofeo que en la primera edición se lo llevó AS Tingo, un club de Tingo María que hacía colectas para llegar a Lima cada fin de semana, y que demostró también que el certamen es descentralizado.

Las fechas del torneo serán las siguientes:

Inauguración 22 de noviembre

Partidos, 23, 29, 30 noviembre

Clausura 6 de diciembre

Asimismo, los horarios serán de 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde.

