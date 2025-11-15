Este 22 de noviembre se llevará a cabo la inauguración de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol en el CARFIT de Chorrillos.

El evento estará organizado por El Comercio, con Repsol como patrocinador principal y contará con el apoyo de Igma Sports.

El certamen tiene como fin promover e impulsar la cultura deportiva en niñas y adolescentes de entre 10 y 13 años, a través del fútbol. Ellas podrán mostrar sus habilidades y medirse en un ambiente seguro y competitivo.

Las fechas del torneo serán las siguientes:

Inauguración 22 de noviembre

Partidos, 23, 29, 30 noviembre

Clausura 6 de diciembre

Además, aquí te presentamos los doce equipos que participarán en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.

Soccer Tingo Estrellas Crema Colegio San Agustín Cruzeiro Balón Rosa Ciclista Lima FC Colegio Sagrada Familia de Ventanillas Club Real Brío NTC Sport Neciosup ⁠Academia Femenina Paz y Amistad Club Villa Libertad Girls EFB Girls

*********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.