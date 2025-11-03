Semillero El Comercio: los participantes, las fechas y todo lo que necesitas saber del torneo que impulsa el desarrollo del fútbol femenino en el Perú

Escucha la noticia
Con el firme objetivo de seguir incentivando el fútbol femenino en el país y en la búsqueda de nuevos talentos para el futuro del deporte, El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio de Repsol, realizarán la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, un torneo de la categoría Sub 13 que el año pasado causó sensación.
“Es importante la masificación de campeonatos como este porque aportan a la visibilización del fútbol femenino. Dentro de diez años nos vamos a recordar de este día, lo importante que fue la organización de este torneo”, declaró en la ceremonia de clausura la entonces entrenadora de la selección peruana femenina, Emily Lima. La brasileña estuvo presente en la premiación de AS Tingo, un equipo de Tingo María, junto a Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio; y Luis Vásquez, director de comunicación y relaciones institucionales de Repsol, promotores del importante evento realizado.
“El torneo del año pasado, que fue el primero, tuvo una increíble acogida. Derribamos ese mito de que a nadie le interesa o que las familias no apoyan a sus hijas. Vimos ejemplos de invaluable apoyo de los papás y mamás para lograr que sus hijas participaran, ejemplos de ese compromiso y sacrificio fueron los equipos AS de Tingo María y el Addited de Cañete, y todo lo que hicieron para estar cada fin de semana jugando sus partidos”, nos dice Luis Vásquez.
Así se desarrollará el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol
El certamen reunirá a 12 equipos de la categoría Sub 13, por lo que ofrece una oportunidad para que las niñas participen en un campeonato profesional de fútbol, donde podrán mostrar sus habilidades y disfrutar de una experiencia deportiva en un entorno seguro y competitivo.
Este año, el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol se llevará a cabo del 22 de noviembre al 6 de diciembre, días de ceremonia de inauguración y clausura, respectivamente.
Los partidos se jugarán en el Carfip de Chorrillos, el complejo deportivo más grande y equipado de Lima sur, donde las niñas de cada equipo buscarán mostrar su talento y los padres disfrutarán de un emocionante evento en el que primarán la festividad y el respeto.
Fue tan rotundo el éxito de la primera edición que en esta oportunidad la inscripción se cerró en tiempo récord.
1. Soccer Tingo
2. Estrellas Crema
3. Colegio San Agustín
4. EF Valquiria
5. Balón Rosa
6. Ciclista Lima FC
7. Colegio Sagrada Familia de Ventanillas
8. Club Real Brío NTC
9. Sport Neciosup
10. Academia Femenina Paz y Amistad
11. Club Villa Libertad Girls
12. EFB Girls
