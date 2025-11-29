Celebraciones, abrazos, sonrisas, lágrimas y mucha emoción fue lo que nos dejó la última fecha de la fase de grupos del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. Una jornada de infarto en la que se definió a los ocho clasificados a los cuartos de final que se disputarán hoy en el Carfip de Chorrillos.

Sport Neciosup, el cuadro de Santa Anita que suele representar al Perú en torneos en el extranjero, se consolidó como el gran favorito a llevarse el título en esta segunda edición del torneo femenino categoría Sub 13 tras vencer 1-0 a Villa Libertad Girls y avanzar de ronda con puntaje perfecto. Ambos equipos están en cuartos de final.

En tanto, Soccer Tingo de Tingo María (1-0 ante San Agustín), Cruzeiro (5-0 a Colegio Sagrada Familia) y Ciclista Lima (0-0 con EFB Girls) sumaron siete puntos y avanzaron a la siguiente ronda.

En el último encuentro, Estrellas Cremas derrotó 3-0 a Balón Rosa y tomó el último cupo, dejando imágenes conmovedoras de ambas partes. Por un lado, la felicidad incontenible de las clasificadas; y por otro, la resignación de quienes lucharon hasta el final.

Hoy continúan los partidos con la fase de cuartos y semifinales para conocer a los dos finalistas.