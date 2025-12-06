Hubo un momento en el que Villa Libertad Girls dejó de ser ese equipo color verde esperanza que derrochaba alegría cuando entraba al campo. El gol de Amalia Kallenberger de Ciclista Lima, en el último suspiro del partido para poner el 1-1, apagó por un instante el brillo del cuadro de Santiago de Surco. La incredulidad de lo ocurrido se mezcló con el miedo y la cancha principal del Carfip de Chorrillos se convirtió en el peor lugar.

Pero en esos minutos de angustia aparecieron Amaly Damiano y María de la Cruz, dos de las cuatro artífices de la hazaña. “Lo que hicimos fue calmarlas, buscar que, en la adversidad, vuelvan a disfrutar lo que estaban viviendo”, nos cuenta María, asistente técnica de Amaly. Y así, Villa Libertad, con un golazo de Emelyn Sulca en el último minuto del segundo tiempo suplementario, volvió a brillar para coronarse campeón en esta exitosa segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.

Las lágrimas, entonces, fueron de felicidad. Aunque también hubo un momento que describe el espíritu de este torneo categoría Sub 13 que no solo fomenta el deporte y busca el talento a futuro: las pequeñas campeonas dejaron los festejos de lado para abrazar a sus rivales de turno. Un gesto de respeto que se aplaudió por todos los presentes, incluso por las jugadores de Cruzeiro EC (tercer lugar) y Sport Neciosup, quienes jugaron en el primer turno.

¡Todo listo! En breve inicia la última fecha del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, el torneo Sub13 que busca fomentar el deporte encontrar nuevos talentos.



La palabra de Antonio Spinelli, técnico de la selección peruana femenina

La ceremonia de clausura tuvo presencias muy importantes, a la altura de lo que se está convirtiendo el Semillero. De parte de El Comercio, Mario Cortijo, jefe de proyectos de marca del diario. De Repsol, Martín Higa, gerente de comunicación corporativa. Pero también llegó hasta el sur de Lima Antonio Spinelli, técnico de la selección peruana femenina, junto a su comando técnico.

“La parte formativa es más un trabajo de orfebrería, artesanal, donde la herramienta y los recursos que le pueda brindar un entrenador a las niñas que sueñan con ser futbolistas, le va a servir toda la vida”, analizó Spinelli, quien ha asumido con total responsabilidad el cargo en la Federación Peruana de Fútbol en busca de hacer crecer el fútbol femenino en el Perú.

“Siempre que nos inviten a este tipo de eventos, vamos a acudir. Nos gusta estar, nos gusta empezar a conocer a las que puede ser, a futuro, nuestras jugadoras de selección nacional”, añadió.

Quizá sin saber, cumpliendo su labor, Spinelli y su comando técnico son ese factor para que niñas, como Génesis Chavarría (goleadora del torneo), Alexandra Saravia (mejor arquera) o Marjhorie Alarcón (mejor jugadora) sigan sus sueños, los mismos que se alimentan en el Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol.