El amigable clima que recorre los 23 mil metros cuadrados del Carfip de Chorrillos se une con cada uno de los sueños de las pequeñas que, una vez más, alistan sus zapatillas para darle al balón con el mismo entusiasmo que aquella primera vez. Este sábado 22 de noviembre inició la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, torneo que organiza El Comercio e Igma Sports y tiene como objetivo principal incentivar la práctica del fútbol en niñas y adolescentes de 10 a 13 años.

Fueron seis emocionantes encuentros -además de un partido de exhibición- que se jugaron tras el play de honor de representantes de Repsol y El Comercio. Con la animación de la periodista Daniella Fernández Vasallo y una gran transmisión ininterrumpida en las redes sociales de El Comercio, familias enteras disfrutaron de la primera fecha del certamen.

Por el Grupo 1, Colegio San Agustín sacó ventaja al golear 3-0 a Colegio Sagrada Familia con doblete de Keyla Rojas y un tanto de Luciana Mendez. Mientras que Soccer Tingo empató sin goles con Cruzeiro EC en un partido vibrante de principio a fin.

En el Grupo 2, Ciclista Lima reafirmó su favoritismo al vencer 2-0 a Club Deportivo Paz y Amistad con dos golazos de Génesis Chevarría, jugadora a seguir en el certamen. En esa misma zona, EFB Girls le ganó 1-0 al Club Real Brío NTC con gol de Valeska Briceño.

Por último, Villa Libertad Girls (1-0 a Estrellas Cremas con tanto de Zoe Astete) y Sport Neciosup (1-0 a Balón Rosa con gol de Sabina Lagos) encabezan el Grupo 3.