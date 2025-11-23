La mañana de este domingo, en el Carfip de Chorrillos, al sur de Lima, se llevó a cabo la fecha 2 de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol, el torneo categoría Sub 13 que tiene como objetivo principal incentivar la práctica del fútbol en niñas y adolescentes.

Fueron seis vibrantes encuentros en los que se va definiendo los clasificados en cada grupo. Con la impecable organización de Igma Sports y la gran cobertura de El Comercio, familias enteras vivieron un domingo deportivo y de festividad.

Por el Grupo 1, Soccer Tingo no tuvo piedad y goleó 9-0 al Colegio Sagrada Familia. Chelsea Ruiz marcó un hat-trick, Ariana García y Saori Rengifo un doblete cada una. Summy Echevarría y Alexandra Pérez completaron la goleada. Por su parte, Cruzeiro EC derrotó 3-1 al Colegio San Agustín con los tantos de Akane Gushiken, Alba Abanto (autogol) y Valentina Pérez. De momento, Soccer Tingo y Cruzeiro son los líderes con 4 puntos, seguidos de San Agustín con 3 unidades.

En el Grupo 2, Ciclista Lima FC goleó 4-0 a Real Brío. La figura del encuentro fue Amalia Kallenberger, autora de un notable doblete. Ariana San Miguel y Génesis Chavarría completaron la goleada del cuadro que tiene puntaje perfecto (6 de 6). Por su parte, Paz y Amistad se recuperó de la derrota en el debut y le ganó 2-1 a EFB Girls con tantos de Carla Quispe Chávez y Ana Condori Condori. Juleyka Rojas García descontó para EFB.

En el Grupo 3, Villa Libertad Girls volvió a llevarse los tres puntos tras derrotar 4-0 a Balón Rosa y quedarse en la cima de su zona con seis puntos. Alemne Aroni, Yamilhe Rodríguez y un doblete de Emelyn Sulca guiaron a su equipo al triunfo. Asimismo, Sport Neciosup venció 1-0 a Estrellas Cremas con gol de Sabina Lagos y también suma seis unidades.