Los equipos se van sumando a la nueva iniciativa de El Comercio e Igma Sports, con el patrocinio principal de Repsol, para impulsar el deporte en el país. Desde este sábado 26 de octubre, se vivirá el Semillero Repsol de Fútbol Femenino, un torneo para niñas Sub 13, que busca no solo hacer crecer esta disciplina para la búsqueda de nuevo talentos, sino también generar espacios donde chicas y adolescentes compartan valores para su crecimiento personal.

Como ya se vivió en la Copa Juvenil Asia 2024, la organización está garantizada para otorgar a las competidoras todas las garantías y las mejores condiciones para que practiquen el deporte que tanto les gusta.

En total serían 12 equipos en competencia durante cinco fines de semana, donde no solo buscarán el título del certamen, sino también podrán ser vistas por scouting para el creciente fútbol femenino que se vive en el país.

El Comercio e Igma Sports apuestan por las divisiones menores, como ya se vivió en febrero pasado en la Copa Juvenil Mitsubishi Asia, en la que compitieron las categorías 2009 a 2016 con presencia de 288 niños y 96 niñas, brindando un gran espectáculo en las playas del sur de Lima.

Ahora las emociones se vivirán en el Complejo Municipal Magdalena, en la Costa Verde, con chicas de la categoría Sub 13. Cada partido será transmitido en vivo por las redes sociales de El Comercio e Igma Sports, además de tener cobertura total digital en nuestra página web y en la edición impresa del decano de la prensa peruana.

Doce equipos Grupos A Cruzeiro EC Sporting Molina Club Real Brío NTC ADDITED

B Ciclista Lima FC Escuela de Fútbol Valquiria AS Tingo Sport Neciosup

C Leonas del Sur Club Balón Rosa ED Kairos Agustinas Guerreras

El fútbol femenino busca ser profesional en nuestro país y pasos como estos ayudan para luchar por ese sueño.

Lugar

Complejo Municipal Magdalena Costa Verde.

Categoría

Fútbol femenino Sub 13

Objetivo:

Promover e impulsar la cultura deportiva a través del fútbol, generando un espacio inclusivo y competitivo que fomente valores como el respeto, la disciplina, el trabajo en equipo y la superación personal.

Calendario

Octubre

Sábado 26 - 9:00 a.m. a 12:00 m.

Noviembre

Sábado 2, Sábado 9 - 9:00 a.m. a 12:00 m.

Sábado 17 - 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Domingo 24 - 9:00 a.m. a 12:00 m.





Programa sábado 26 de octubre

8:00 a.m. Apertura de sede

8:30 a.m. Llegada de equipos e invitados

8:55 a.m. Palabras de bienvenida

9:00 a.m. Exhibición ‘U’ vs. Cristal Sub 12

10:00 a.m. Play de honor Repsol y El Comercio - Inicio de partidos

Fixture

Cancha 1

10:00 a.m. Ciclista Lima FC vs. Escuela de Fútbol Valquiria

11:00 a.m. Leonas del Sur vs. Club Balón Rosa

12:00 m. AS Tingo vs. Sport Neciosup

Cancha 2

10:00 a.m. ED Kairós vs. Agustinas Guerreras

11:00 a.m. Cruzeiro EC vs. Sporting Molina

12:00 m. Club Real Brío NTC vs. ADDITED