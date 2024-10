El Complejo Municipal Magdalena Costa Verde fue testigo este sábado 26 de octubre de la primera edición del Semillero Repsol Fútbol Femenino, evento organizado por El Comercio e Igma Sports, donde 12 equipos sub-13 de fútbol femenino, con el fin de impulsar la cultura deportiva entre niñas y adolescentes de 10 a 13 años a través del fútbol. El evento, además, recibió el apoyo de la Clínica San Gabriel y Powerade.

De esta forma, el director periodístico, Juan Aurelio Miro Quesada, director periodístico de El Comercio, pudo concedernos una entrevista previo a la realización de la primera fecha del semillero.

“Este torneo marca el regreso de los semilleros deportivos de El Comercio. Durante muchos años nosotros organizamos semilleros de voleibol, basquetbol, atletismo, fútbol y ahora de la mano de Repsol y de Igmas Sports hemos organizado este semillero de fútbol femenino para chicas de 10 a 13 años y es una manera que el Comercio promueva el deporte para que a través de ello se fortalezca los valores, tener a la familia unida y este es un ambiente súper unido”, comenzó diciendo Juan Aurelio.

“Estamos súper contentos. Son 12 equipos que se han inscrito, incluyendo dos de provincias y equipos de varios distritos de Lima. Esta es una gran vitrina para que las chicas puedan darse a conocer y para que dirigentes de clubes puedan detectar talento acá y contribuimos a que el fútbol femenino siga creciendo en el Perú”, agregó.

Asimismo, anunció que este primer semillero no solo será una vitrina para exponer el talento peruano, sino que se vienen más novedades en favor de los lectores y ciudadanos. “Nosotros al inicio de año hicimos un torneo de fútbol en la playa, queremos repetirlo el próximo año también, pero el próximo año tenemos como objetivo no solamente seguir impulsando el fútbol femenino, sino también retomar los otros deportes. Me encantaría poder organizar un semillero de voleibol y contribuir con el vóley peruano”.

Finalmente, Juan Aurelio detalló que este 2024 es un año muy especial para El Comercio, puesto que cumplió un año más de vida institucional, lo cual lo obliga a seguir por esa línea de dejar un legado en todo lo que hace. “Este ha sido un año muy especial para nosotros, el 4 de mayo cumplimos 185 años y más o menos lo que hemos tratado de hacer en este último tiempo es retomar programas emblemáticos para El Comercio. Regresaron los corresponsales escolares, las audiencias vecinales y los semilleros deportivos ya están de vuelta y ahí queremos seguir recuperando estos programas que nos permitían acercar a la comunidad, lectores y vecinos. Estamos con muchas ganas”, sentenció.

El acto inaugural contó con la presencia de Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director periodístico de El Comercio, quien dio el play de honor del torneo, tras el inicio de la jornada con una exhibición del partido entre Universitario y Cristal Sub 12. También lideró la ceremonia Luis Vázquez, director de comunicación y relaciones institucionales de Repsol. Posteriormente, se dieron inicio a los encuentros de la primera jornada del certamen.

La inauguración del Semillero coincide con la celebración de un hito importantes: los 185 años del diario El Comercio, lo que añade un contexto significativo al evento.

Repsol, patrocinador oficial de todas las selecciones nacionales de fútbol y aliado de los torneos regionales Sub-13 y Sub-15 de la Federación Peruana de Fútbol, impulsa este certamen, que contará con la participación de 12 equipos durante cinco fines de semana. La Clínica San Gabriel y Powerade, auspiciador exclusivo de hidratación, también colaboraron en la realización del evento.

Además de competir por el título del torneo, las jugadoras tendrán la oportunidad de ser vistas por scouts, en un momento de creciente interés y desarrollo del fútbol femenino en el país.

