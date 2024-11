“Esta es nuestra historia”, se repite en el video FIFA que ha traído Sonia Soria para su ponencia en uno de los salones del posgrado de la Universidad San Martín de Porres. Las imágenes nos demuestran la evolución del fútbol femenino en los últimos cinco años. El Mundial del 2019 fue un impulso indiscutible y el Mundial del 2023 fue la consolidación. “Tiene que entenderse todo esto no solo como gestión deportiva, sino como un modelo de negocio de largo alcance”, nos dice Soria antes de conversar con los alumnos del Diplomado de Gestión Deportiva de la USMP y el FIFA CIES. Hace seis años, decidió salir de un importante cargo en un banco en Madrid y hoy es consultora FIFA gracias a un emprendimiento que sigue creciendo: el club Olympia Las Rozas, uno de los pocos clubes del fútbol español formado íntegramente por mujeres.

-Como consultora FIFA viajando por distintos países ¿Cuánto valor se le puede dar a la labor de Fatma Samoura como secretaria general en esta entidad?

Fue decisiva y pionera, para mí ha sido un honor haber visto de cerca en estos últimos años cómo ha trabajado para visibilizar y dar oportunidades a las mujeres en esta industria. Además de ser una firme defensora del fútbol femenino

- ¿Qué pudo motivar a una persona vinculada a las finanzas involucrarse en el fútbol femenino?

Pude vivir de cerca la experiencia con mi hija Raquel que juega fútbol. Me di cuenta rápidamente que las condiciones no eran las mejores, que los horarios y campos no eran buenos. Así que decidí emprender el proyecto de un club, por mi hija y por el resto de niñas, dándole una especial prioridad a las mujeres. El club Olympia Las Rozas nace en el 2015 con trece futbolistas y hoy son más de 300. Nos hemos consolidado en el tema formativo. Enfocarnos solo en ellas fue nuestro modelo de negocio y nuestra estrategia deportiva.

- ¿Por qué el nombre de Olympia?

Primero por la ciudad griega donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Y también por Olympia de Gouges, que en el siglo XVIII escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadanía.

- ¿Es una coincidencia que el club esté ubicado en Las Rozas? En esa localidad está el complejo de la Real Federación Española de Fútbol.

Sí es una coincidencia. La zona es linda para tener un complejo deportivo, es tranquila y se respira fútbol. Pero no hay una relación directa.

-El Diario El Comercio está volviendo a sus semilleros de fútbol con un torneo Sub-13 que ya está entrando a su etapa final. ¿Qué le parece la iniciativa?

Es un proyecto fantástico, desarrollar el fútbol base desde todos los estamentos posibles en el balompié peruano. Es un aporte, sin ninguna duda. Mientras más sitios lo promuevan será mejor. El Semillero que ustedes tienen promueve una categoría fundamental como la Sub 13 ¿Cuántos equipos son?

-Son 12 equipos y con equipos que vienen desde otras regiones...

La cantidad también es estupenda. Mirar a niñas desde esa edad ya nos permite ir identificando futuros proyectos. Enhorabuena por el diario El Comercio y esa apuesta por las canteras en el fútbol femenino.

Fin de un MUNDIAL MARAVILLOSO e HISTÓRICO

Nos llevamos algo más que una Copa del Mundo,nos llevamos la EXPLOSIÓN del fútbol femenino

¡por fin!

Ha sido una experiencia increíble que marca un nuevo hito en la historia del deporte

ELLAS, LAS VERDADERAS PROTAGONISTAS

¡ENHORABUENA! pic.twitter.com/fjO4rqSf5N — Sonia Soria (@soniasoriac) August 21, 2023

- ¿Qué tocaría hacer a la Federación Peruana de Fútbol con la base de la selección peruana femenina Sub 20, que hace unos meses clasificó al hexagonal final del Sudamericano?

Solo queda continuar y sostener el proyecto integral. Pero no es una tarea exclusiva de la FPF. Los recursos tienen que estar y tienen que partir desde los clubes. La Federación se va a tener que nutrir de las jugadoras que son formadas por los clubes. La profesionalización del fútbol femenino en el Perú tiene como punto de partida a los clubes de la liga nacional femenina. Después, la FPF debe invertir y postular para recibir los recursos que se promueven, por ejemplo, en FIFA. Sé que pronto viajarán desde FIFA a Sudamérica para supervisar el emprendimiento de algunos programas.

- ¿Está bien que la liga peruana femenina alterne clubes de primera división con otros equipos exclusivos de balompié femenino?

Me parece bien que una liga femenina sea así de mixta. Que participen los clubes que tienen sus divisiones masculinas y clubes independientes solo formados para el balompié de mujeres. Es fantástico que en el Perú se pueda desarrollar eso. Pero más allá de la cantidad de emprendimientos, importa la calidad del proyecto, importa una buena estrategia, gestión e inversión.

- ¿Y qué tocaría decirle a los clubes que no están consolidando sus divisiones femeninas?

Crear un buen producto es el gran secreto. Buscar una estrategia deportiva y de negocio. El modelo de negocio del fútbol femenino es de mediano plazo, es una disciplina con una amplia línea de futuro. A todos los clubes de primera división en el Perú los invitaría a que apuesten por el fútbol femenino. Esa inversión va a retornar, toca crear marca, generar el éxito con visión.

- ¿Los clubes en el Perú deben priorizar las canteras o insistir en contratar jugadoras de otro país?

Está bien que exista esa mixtura entre futbolistas de canteras y futbolistas del extranjero. Eso va a aumentar la competitividad. Si el nivel del país aún se encuentra en crecimiento, creo que sí suma la apuesta foránea en una fase inicial. Pero también promover las divisiones inferiores.

Sonia Soria viaja por distintos países de Latinoamérica promoviendo los proyectos FIFA para el fútbol femenino. (Foto: Sonia Soria).

- ¿Cuál fue el secreto de España para ser campeón en el Mundial Femenino 2023?

España ha trabajado muy bien el fútbol base y la profesionalización. No son solo los clubes conocidos a nivel mundial, hay clubes regionales que están haciendo esta inversión. Más equipos con esta predisposición elevan el ritmo de competencia.

- ¿Aún fastidia que no se celebró como se debiera el título por las inconductas del ex presidente de la federación española (Luis Rubiales)?

No se celebró como debió celebrarse un campeonato del mundo. El incidente dirigencial fue una pena sin ninguna duda. Pero la historia pasará y la gente las recordará solo por lo deportivo.