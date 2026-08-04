Por Marco Quilca León

Antes de que comenzaran los discursos, la historia ya estaba sentada en primera fila. Rodolfo Bazán, Juan de la Vega y Víctor Rostaing observaban en silencio cómo el auditorio José María Arguedas de la Feria Internacional del Libro se llenaba de camisetas blanquiazules y de hinchas de todas las edades. Minutos después se presentaría Íntimos y Eternos, el libro que reúne a los 125 futbolistas más representativos de Alianza Lima, pero el verdadero protagonista de la tarde fue otro: la memoria de un club que, a sus 125 años, sigue encontrando nuevas formas de contarse.

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