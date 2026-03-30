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Será en Matute: Conmebol confirmó localía de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: GEC)
Será en Matute: Conmebol confirmó localía de Sporting Cristal vs Cerro Porteño por Copa Libertadores. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Ya es oficial. La Conmebol informó que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, descartando así cualquier posibilidad de que el compromiso sea en el Miguel Grau del Callao.

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