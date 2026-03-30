Ya es oficial. La Conmebol informó que el partido entre Sporting Cristal y Cerro Porteño por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, descartando así cualquier posibilidad de que el compromiso sea en el Miguel Grau del Callao.

Por escrito, el máximo ente responsable del fútbol sudamericano eligió a Matute para recibir a este partido. El duelo se jugará el miércoles 8 de abril a las 9:00 p.m., y los hinchas celestes volverán a ser locales en este recinto deportivo.

De igual manera, la Conmebol emplazó a los clubes protagonistas a empezar su logística para lo que será el partido. “Rogamos la comunicación a los clubes correspondientes para que tengan en cuenta para sus preparativos de logística para el partido. Sin otro particular lo saludamos atentamente”, se puede leer.

El comunicado de Conmebol sobre el Sporting Cristal vs Cerro Porteño.

No es la primera vez en este año que Sporting Cristal será local en Matute por la Copa Libertadores. El cuadro celeste recibió allí a Carabobo por la vuelta de la Fase 3 del torneo. Al final, los rimenses se impusieron 3-2 mediante los penales.

La última vez que Cristal y Cerro Porteño se enfrentaron por la Copa Libertadores fue el año pasado en la fase de grupos. Los celestes vencieron 1-0 y luego empataron 2-2.

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