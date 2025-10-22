Sporting Cristal buscará acortar distancias en la tabla de posiciones cuando enfrente al sólido líder Universitario de Deportes, en una fecha clave del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Al respecto, el exdelantero celeste, Sergio Leal, conversó con el programa ‘En Pared’ de TV Perú Deportes y, con su experiencia en el fútbol peruano, compartió sus sensaciones del encuentro a pocas horas de jugarse.

“Tiene un sabor especial ganarle a Universitario, son clásicos, partidos complicados, el que cometa menos errores es el que va a ganar”, dijo el uruguayo.

Por otro lado, pese al descontento del hincha de Sporting Cristal por no campeonar hace varias temporadas, Leal se dirigió a ellos y los exhortó a seguir con el apoyo incondicional.

“Quiero agradecerles por el cariño y pedirle que sigan acompañando al gran equipo que tienen, que hace las cosas bien. En las buenas y las malas, Fuerza Cristal, siempre”, apuntó.

#EnPared l Sergio Leal (exfutbolista de @ClubSCristal ) : "En mi época Alianza y Universitario tenían problemas económicos. Hoy la historia es distinta, son los gigantes, solo hay que darle batalla"#SergioLeal #SportingCristal #TvPerúDeportes @noticias_tvperu pic.twitter.com/lu4S9MHT2o — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) October 22, 2025

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

