Sporting Cristal buscará acortar distancias en la tabla de posiciones cuando enfrente al sólido líder Universitario de Deportes, en una fecha clave del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
Al respecto, el exdelantero celeste, Sergio Leal, conversó con el programa ‘En Pared’ de TV Perú Deportes y, con su experiencia en el fútbol peruano, compartió sus sensaciones del encuentro a pocas horas de jugarse.
“Tiene un sabor especial ganarle a Universitario, son clásicos, partidos complicados, el que cometa menos errores es el que va a ganar”, dijo el uruguayo.
Por otro lado, pese al descontento del hincha de Sporting Cristal por no campeonar hace varias temporadas, Leal se dirigió a ellos y los exhortó a seguir con el apoyo incondicional.
“Quiero agradecerles por el cariño y pedirle que sigan acompañando al gran equipo que tienen, que hace las cosas bien. En las buenas y las malas, Fuerza Cristal, siempre”, apuntó.
El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.
