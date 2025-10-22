El exdelantero de Sporting Cristal compartió sus sensaciones en la previa al partido más atractivo de la semana en la Liga 1 Te Apuesto.
El exdelantero de Sporting Cristal compartió sus sensaciones en la previa al partido más atractivo de la semana en la Liga 1 Te Apuesto.
Redacción EC
buscará acortar distancias en la tabla de posiciones cuando enfrente al sólido líder , en una fecha clave del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Al respecto, el exdelantero celeste, Sergio Leal, conversó con el programa ‘En Pared’ de TV Perú Deportes y, con su experiencia en el fútbol peruano, compartió sus sensaciones del encuentro a pocas horas de jugarse.

Carlos Lázaro

“Tiene un sabor especial ganarle a Universitario, son clásicos, partidos complicados, el que cometa menos errores es el que va a ganar”, dijo el uruguayo.

Por otro lado, pese al descontento del hincha de Sporting Cristal por no campeonar hace varias temporadas, Leal se dirigió a ellos y los exhortó a seguir con el apoyo incondicional.

“Quiero agradecerles por el cariño y pedirle que sigan acompañando al gran equipo que tienen, que hace las cosas bien. En las buenas y las malas, Fuerza Cristal, siempre”, apuntó.

El partido entre celestes y cremas está programado para este jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional con arbitraje de Joel Alarcón.

