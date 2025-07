Sergio Peña, tras disputar más de ocho temporadas en Europa, decidió regresar a Alianza Lima como refuerzo de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto y la Copa Sudamericana.

A través de su cuenta de Instagram, el también seleccionado nacional compartió su emoción por esta nueva oportunidad en La Victoria.

“Es difícil explicar lo feliz que me hace volver a donde siempre fui feliz, donde nací, crecí y di mi primeros pasos en mi carrera, cerca de mi gente, de las personas que amo, siempre quise volver a casa después de lograr objetivos personales”, inició Peña.

“Decidí volver en un buen momento, mental y físico y porque también quiero dar lo mejor de mi en casa. Gracias a todos los que fueron parte de esta perfecta decisión y a todos los me apoyan, a los que no me apoyan también porque son el empujón a nunca conformarme, tengo claro de donde vengo y a donde voy y vine a seguir construyendo una hermosa historia”, añadió.

El mediocampista de 29 años podría tener sus primeros minutos en la temporada con camiseta blanquiazul en el encuentro ante Gremio de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.

