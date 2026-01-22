Alianza Lima tomó la decisión de separar del plantel profesional a los tres futbolistas involucrados en una denuncia por presunto abuso sexual presentada en Argentina y que fue dada a conocer en las últimas horas por el medio A24.

Sergio Peña es uno de los acusados y utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado, en donde niega estar implicado en los hechos ocurridos el 18 de enero y se pone a disposición de la justicia.

“Ante las informaciones que han circulado en diversos medios de comunicación, me veo en la obligación de pronunciarme y así evitar especulaciones que dañen mi honorabilidad y carrera profesional

Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia. Por ello, quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer; es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece.

Las autoridades competentes serán las encargadas de investigar y esclarecer los hechos. Confío en que la justicia actuara con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas.

Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda, y colaborar en todo lo que sea necesario, con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito."