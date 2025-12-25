Alianza Lima realizará su pretemporada internacional en Uruguay, donde será parte de la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso que reunirá a clubes sudamericanos de primer nivel como preparación para la temporada 2026. El cuadro blanquiazul apostará por una exigente puesta a punto, enfrentando rivales de jerarquía antes del inicio de la Liga 1 y sus competencias internacionales.
En esta edición del certamen participarán Peñarol de Uruguay; los clubes argentinos Atlético Tucumán, Independiente, Unión de Santa Fe, San Lorenzo, Huracán y River Plate; los representantes paraguayos Olimpia y Cerro Porteño; los equipos chilenos Colo Colo y Deportes Concepción; además de Alianza Lima, que será el único representante peruano en el torneo.
La realización de la Serie Río de la Plata quedó asegurada tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Disney, lo que garantiza la transmisión oficial del certamen tanto por streaming en Disney+ como por cable a través de ESPN. Este entendimiento permitirá que la AUF autorice formalmente a los clubes a disputar el torneo sin inconvenientes organizativos.
La Serie Río de la Plata se disputará del 8 al 23 de enero, periodo en el que Alianza Lima afrontará una seguidilla de partidos amistosos de alta exigencia. Con rivales de peso continental y cobertura televisiva internacional, el equipo íntimo busca llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada 2026.