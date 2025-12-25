Alianza Lima realizará su pretemporada internacional en Uruguay, donde será parte de la Serie Río de la Plata 2026, torneo amistoso que reunirá a clubes sudamericanos de primer nivel como preparación para la temporada 2026. El cuadro blanquiazul apostará por una exigente puesta a punto, enfrentando rivales de jerarquía antes del inicio de la Liga 1 y sus competencias internacionales.

En esta edición del certamen participarán Peñarol de Uruguay; los clubes argentinos Atlético Tucumán, Independiente, Unión de Santa Fe, San Lorenzo, Huracán y River Plate; los representantes paraguayos Olimpia y Cerro Porteño; los equipos chilenos Colo Colo y Deportes Concepción; además de Alianza Lima, que será el único representante peruano en el torneo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

La realización de la Serie Río de la Plata quedó asegurada tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Disney, lo que garantiza la transmisión oficial del certamen tanto por streaming en Disney+ como por cable a través de ESPN. Este entendimiento permitirá que la AUF autorice formalmente a los clubes a disputar el torneo sin inconvenientes organizativos.

La Serie Río de la Plata se disputará del 8 al 23 de enero, periodo en el que Alianza Lima afrontará una seguidilla de partidos amistosos de alta exigencia. Con rivales de peso continental y cobertura televisiva internacional, el equipo íntimo busca llegar en óptimas condiciones al arranque de la temporada 2026.