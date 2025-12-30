Alianza Lima participará en la Serie Río de La Plata 2026, el torneo de verano que se disputará entre el 9 y el 23 de enero en Uruguay. Los blanquiazul ya conocen a sus rivales y también el fixture completo del evento que promete ser el más importante de la región.
Esta será la quinta edición de la Serie Río de La Plata, que contará con la participación de equipos de Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y, por primera vez, Colombia. Los representantes de cada país jugarán sus respectivos partidos en tres sedes: Montevideo, Maldonado y Paysandú.
La realización de la Serie Río de la Plata quedó asegurada tras el acuerdo alcanzado entre la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Disney, lo que garantiza la transmisión oficial del certamen tanto por streaming en Disney+ como por cable a través de ESPN. Este entendimiento permitirá que la AUF autorice formalmente a los clubes a disputar el torneo sin inconvenientes organizativos.
De hecho, para Alianza Lima este torneo será un buen termómetro para evaluar el rendimiento del equipo y el nivel de sus jugadores con Pablo Guede en la dirección técnica. Como se sabe, los blanquiazules disputarán la Fase 1 de la Copa Libertadores y necesitan rodaje internacional.
Conoce aquí el fixture completo
Sábado 10 de enero
- Independiente vs. Alianza Lima 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
Domingo 11 de enero
- River Plate vs. Millonarios 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Campus – Maldonado
Lunes 12 de enero
- Cerro Largo vs. Atlético Tucumán 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Charrúa – Montevideo
Martes 13 de enero
- Huracán vs. Cerro Porteño 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo
- Millonarios vs. Independiente 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
Miércoles 14 de enero
- Unión vs. Alianza Lima 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo
- San Lorenzo vs. Cúcuta Deportivo 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Luis Franzini – Montevideo
Jueves 15 de enero
- Progreso vs. Atlético Tucumán 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo
- Olimpia vs. Colo-Colo 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Luis Franzini – Montevideo
Viernes 16 de enero
- Cúcuta Deportivo vs. Huracán 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Parque Saroldi – Montevideo
- Wanderers vs. Independiente 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
Sábado 17 de enero
- Defensor Sporting vs. Unión 18:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Luis Franzini – Montevideo
- San Lorenzo vs. Cerro Porteño 20:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 18:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
- Peñarol vs. River Plate 22:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 20:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Campus – Maldonado
Domingo 18 de enero
- Juventud de Las Piedras vs. Olimpia 18:15 (ARG/CHI/PAR/URU), 16:15 (COL/ECU/PER) | Estadio Campus – Maldonado
- Colo Colo vs. Alianza Lima 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
Lunes 19 de enero
- Racing (U) vs. Universidad de Concepción 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Luis Franzini – Montevideo
Martes 20 de enero
- Miramar Misiones vs. Colón de Santa Fe 20:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 18:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Parque Artigas – Paysandú
- Nacional vs. Deportes Concepción 22:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 20:00 (COL/ECU/PER) | Gran Parque Central – Montevideo
Miércoles 21 de enero
- Peñarol vs. Colo Colo 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Centenario o Campeón del Siglo (a definir)
Jueves 22 de enero
- Wanderers vs. Universidad de Concepción 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Parque Viera – Montevideo
Viernes 23 de enero
- Paysandú FC vs. Colón de Santa F e20:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 18:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Parque Artigas – Paysandú
- Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción 22:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 20:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Charrúa – Montevideo
Lunes 26 de enero
- Paysandú FC vs. Miramar Misiones 21:00 (ARG/CHI/PAR/URU), 19:00 (COL/ECU/PER) | Estadio Parque Artigas – Paysandú