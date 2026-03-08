Referente indiscutible del voleibol peruano y protagonista de una de las etapas más gloriosas del deporte nacional, Rosa García es palabra autorizada cuando se habla del presente y futuro de la net alta. Subcampeona olímpica en Seúl 1988 y pieza clave de la histórica generación que llevó al Perú a la élite mundial, la exarmadora analiza el crecimiento de la Liga Nacional, el impacto internacional de los clubes y las posibilidades reales de que el país recupere protagonismo en el continente.

¿Cómo ves el presente del voleibol peruano con la participación de Alianza Lima el año pasado de clasificar a un mundial de clubes y hace una semana estuvo a poco de nuevamente ir quedándose por muy poco?

Estoy muy feliz, primero porque mi amiga Cenaida Uribe lo está haciendo muy bien como gerente deportivo del club Alianza Lima. Hay muy buenos equipos que están viniendo desde abajo, los que están dentro de los ocho son buenos y yo creo que los equipos han crecido porque hay extranjeras muy buenas en cada equipo y eso realza mucho el nivel de la Liga

¿Eso crees que ayuda a que Perú vuelva a estar en la élite del voleibol continental?

Si, yo creo que si, porque ya Alianza fue a un mundial, y eso es bueno para las peruanas. El entrenador Rizola ha estado observando quiénes van a estar en la selección y eso es bueno para las chicas porque está habiendo un roce.

Rosa García ingresó al Salón de la Fama del Vóley y es la cuarta representante del Perú. (Foto: GEC)

¿Crees que eso es bueno para Rizola como seleccionador porque tiene más material?

Si, porque hay juveniles que están muy bien. Espero que Rizola lleve a chicas que en verdad se considere que pueda hacer un buen papel y darle la suerte a cada chica que va a representar al Perú y que lo haga muy bien.

¿Tienes algún equipo favorito en ganar la Liga Nacional?

Dentro de esos favoritos está Alianza Lima, lo va acompañar Géminis, el mismo Circolo Sportivo que casi le gana a la San Martín, que siempre hace un buen papel. Atenea, Rebaza, son equipos más a bajos, pero están subiendo, no sabes la sorpresa se ve en la cancha sería una bonita final.

¿Alguna extranjera que te guste ?

A mi me gusta Maëva Orlé, porque parece en qué momento ella va a poner la mano dura. Hay una zurda de Regatas, la americana de la U , Catherine Flood es muy buena. En la San Martín, la brasileña Fernanda Tomé y la armadora de Alianza, María Alejandra Marín

¿Alguna jugadora joven que sigas de la LNSV?

He visto a una jugadora de Rebaza de 16 años. Camila Alfaro. Creo que todavía no es el momento, porque tiene mucho por delante. Tiene selección y creo que está bien de repente jugar , pero no todo el tiempo porque los partidos son un desgaste

Confías en el futuro del voleibol a que vuelva a la elite ?

Yo creo que si, esto es un proceso, de la noche a la mañana no habrá cambios. El cambio es roce, yo lo he gozado, tienes que tener giras Internacionales, si no tienes el apoyo no puedes llegar. Poco a poco hay que subir los escalones porque estamos bien abajo y esperemos que con mucha suerte nos vaya bien.

