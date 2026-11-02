La Tabla de posiciones de la Liga 1 sigue brindando sorpresas a muchos hinchas y cada vez más cerca del final del Torneo Clausura. Este sábado 31 de octubre inicia la fecha 15 con el partido entre Alianza Atlético y Juan Pablo II. A continuación, te contamos a detalle la programación de la fecha y te dejamos la tabla de posiciones del Acumulado y Clausura 2026.

Durante la semana, Alianza Lima y Sporting Cristal protagonizaron el partido más emocionante de la jornada y, para algunos, el mejor del año. Los celestes se hicieron del triunfo con un gol agónico sobre el final. Además el duelo en el Gallardo tuvo el condimento especial del enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede.

En el cierre de la fecha, Universitario derrotó por 3-1 a Atlético Grau en Trujillo con goles de Andy Polo, Gianluca Lapadula y Lizandro Alzugaray. Con este resultado los cremas se colocan como punteros en solitario, teniendo como principales perseguidores a Cristal y Sport Huancayo.

Los encuentros continúan este lunes, 2 de noviembre y la tabla podría modificarse, si los resultados favorecen a Sporting Cristal o Sport Huancayo, quienes enfrentarán a Melgar y ADT, respectivamente. Mientras tanto Alianza Lima este miércoles recibirá a Cienciano en Matute, mientras que Universitario hará lo propio en el Monumental ante Sport Boys, en un choque que seguramente será emocionante de prinicipio a fin.

Tabla del Torneo Clausura 2026

Tabla Clausura 2026

Tabla Acumulada, Liga 1

Tabla Acumulada, Liga 1

Programación y resultados de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026

Sábado 31 de octubre

FINAL | Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo 1 de noviembre

FINAL | CD Moquegua 0-0 Chankas

FINAL | Cusco 0-1 Sport Boys

FINAL | Atlético Grau 1-3 Universitario

Lunes 2 de noviembre

Sport Huancayo vs Melgar | 11:00 am

UTC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso | 1:15 pm

Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3:30 pm

Miércoles 3 de noviembre

Comerciantes Unidos vs ADT | 3:00 pm

Alianza Lima vs Cienciano | 8:00 pm

Resultados de la fecha 14 del Torneo Clausura 2026

Martes 27 de octubre

FINAL | Juan Pablo II 2-0 Sport Huancayo

Miércoles 28 de octubre

FINAL | ADT 2-0 CD Moquegua

FINAL | FC Cajamarca 1-3 UTC

FINAL | Alianza Atlético 3-2 Deportivo Garcilaso

FINAL | Cienciano 3-0 Atlético Grau

Jueves 29 de octubre

FINAL | Los Chankas 0-1 Cusco FC

FINAL | Sporting Cristal 3-2 Alianza Lima

FINAL | Melgar 1-1 Comerciantes Unidos

Domingo 1 de noviembre

FINAL | Atlético Grau 1-3 Universitario

Miércoles 4 de noviembre