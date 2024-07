La Eurocopa va llegando a su fin, solo quedan 8 selecciones que definirá al campeón de la Euro 2024. España vs Alemania y Portugal abrirán los cuartos de final, mientras que, Inglaterra vs Suiza y Países Bajos vs Turquía cerrarán la ronda que dejará a los semifinalistas del torneo europeo.

Sobre los cuartos de final de la Eurocopa, comenta Eddie Fleischman, columnista de Deporte Total de El Comercio.