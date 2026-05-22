Resumen

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Sin Luis Ramos: Alianza Lima presentó su lista de convocados para duelo ante Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)
Sin Luis Ramos: Alianza Lima presentó su lista de convocados para duelo ante Los Chankas. (Foto: Alianza Lima)
Por Redacción EC

Alianza Lima ya tiene lista su convocatoria para el decisivo duelo frente a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará asegurar el título en Matute y presentó una nómina con algunas novedades importantes de cara al compromiso de este sábado.

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