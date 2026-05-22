Alianza Lima ya tiene lista su convocatoria para el decisivo duelo frente a Los Chankas por la penúltima fecha del Torneo Apertura. El equipo dirigido por Pablo Guede buscará asegurar el título en Matute y presentó una nómina con algunas novedades importantes de cara al compromiso de este sábado.

Entre las principales noticias aparece el regreso de Piero Cari y Jean Pierre Archimbaud, quienes fueron incluidos nuevamente dentro de la lista blanquiazul. Ambos futbolistas vuelven a estar disponibles en un momento clave de la temporada, donde Alianza depende de sí mismo para proclamarse campeón del Apertura.

Sin embargo, no todas son buenas noticias para el cuadro íntimo. Luis Ramos volvió a quedar fuera de la convocatoria debido a la lesión que arrastra desde hace algunas semanas. El delantero se perderá así su segundo encuentro consecutivo con camiseta aliancista y continúa trabajando de manera diferenciada para recuperarse físicamente.

El duelo ante Los Chankas se jugará este sábado en un estadio Alejandro Villanueva completamente lleno. Alianza Lima llegará como líder del campeonato y con la posibilidad de celebrar el título del Apertura frente a su gente si consigue al menos un empate en Matute.