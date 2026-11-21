La pelota todavía no se detiene en Huancayo. A un día de uno de los partidos más importantes del Torneo Clausura, la preocupación ya no pasa únicamente por lo que pueda suceder dentro de la cancha. El fuerte sismo que sacudió Junín el último viernes abrió una interrogante inevitable: ¿se jugará con normalidad el Sport Huancayo vs Universitario de este domingo?

El encuentro, programado para las 3 p.m. en el Estadio IPD de Huancayo, definirá buena parte del destino del campeonato. El ‘Rojo Matador’ llega con 34 puntos y depende de sí mismo para quedarse con el Clausura. Universitario y Sporting Cristal, ambos con 32 unidades, también mantienen sus posibilidades. Los celestes recibirán a Cienciano en el Alberto Gallardo, en simultáneo.

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Sin embargo, el fútbol pasó a un segundo plano durante algunas horas. Alrededor de las 7 p.m. del viernes, un fue sismo de magnitud 6.7 remeció Junín. Durante la madrugada se registraron dos réplicas, según informó el Indeci, lo que incrementó la preocupación en la región.

Las consecuencias ya empezaron a conocerse. Abdel Vega, alcalde de Carhuamayo, informó que, de manera preliminar, se identificaron siete viviendas con rajaduras. “Ha sido el sismo más fuerte en toda la historia del distrito”, señaló la autoridad, quien también advirtió sobre las afectaciones en construcciones de material noble y rústico.

#EnVivo El sismo de magnitud 6.7 registrado la noche del último viernes en Junín también ocasionó daños materiales en distintas provincias de Huánuco. Entre las infraestructuras afectadas figuran el centro de salud de Huarapatay, en la provincia de Ambo, y tres iglesias que presentan fisuras en sus estructuras Encuentra las noticias del día AQUÍ ► https://t.co/l1A2PAfkoN — América Noticias (@noticiAmerica) November 21, 2026

Postura de Sport Huancayo y Liga 1

En medio de este escenario, este Diario se comunicó con el club Sport Huancayo para conocer si existía alguna posibilidad de modificar la programación. La respuesta, alrededor de las 10 de la mañana, fue contundente: “Todo normal, todo sigue su curso”.

La postura desde la organización del campeonato tampoco presentó cambios. Consultados por este Diario, desde la Liga 1 señalaron que “no ha surgido nada distinto ni novedades” respecto al compromiso. Es decir, hasta el momento de esta publicación, el partido se mantiene según lo establecido.

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Universitario, por su parte, tampoco ha modificado su planificación. El equipo crema tiene previsto viajar este sábado 21 de noviembre, a las 3 p.m., rumbo a Jauja, donde concentrará antes del encuentro.

Por ahora, el fútbol mantiene su cita en Huancayo. La programación sigue en pie, aunque la situación en la región y las eventuales evaluaciones de seguridad serán determinantes para cualquier decisión posterior.

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