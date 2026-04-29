Un nuevo capítulo de reconocimiento al deporte femenino en el país. Este miércoles 29 de abril se llevará a cabo la quinta edición de la ceremonia de premiación anual Igualdad, Mujer y Deporte organizada por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y que tiene como aliado al Instituto Peruano del Deporte (IPD). El Comercio pudo conversar con Sisy Quiróz, presidenta de la Fundación Deporte en Igualdad y una de las propulsoras de estos premios dirigidos a instituciones comprometidas y deportistas mujeres de diversas disciplinas.

La premiación

El premio Igualdad, Mujer y Deporte es una plataforma que celebra y da visibilidad a la participación de las mujeres en los distintos roles del deporte peruano. A través de esta iniciativa se busca reconocer en distintas categorías a aquellas personas e instituciones que contribuyen al desarrollo del deporte femenino, a deportistas que rompen con estereotipos y a las mujeres que cumplen un rol destacado en el deporte nacional.

Según los datos oficiales, solo el 19% de los integrantes de consejos directivos en las federaciones deportivas nacionales son mujeres. Además, se cuentan con otras brechas como el hecho de que una deportista gestante debe ser retirada del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), lo que dificulta su carrera deportiva. En el rubro internacional, en el 2022, dentro de los 100 deportistas con mayores ingresos en el mundo solo se encontraron dos mujeres.

Entre las ganadoras destacadas están la paradeportista Pilar Jáuregui, campeona de los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y también participante en los Juegos Paralímpicos París 2024. Fue reconocida como mejor paradeportista en disciplina colectiva y mejor paradeporrista en disciplina individual en el 2023 por su destacada actuación en parabádminton.

Otra de las premiadas fue Kimberly García, destacada atleta bicampeona mundial en marcha atlética. Su premio fue a la deportista del año y a mejor deportista en disciplina individual en el 2024.

Por su parte, Sisy Quiróz, presidenta de la Fundación Deporte en Igualdad, comentó: “Lo que buscamos es darle visibilidad a las mujeres en el deporte en general. Son 18 premios a deportistas que, en su mayoría, han tenido medallas en Mundiales, Panamericanos, Bolivarianos, entre otros. La idea es que se conozca más de estos casos. Es muy bueno, por ejemplo, que la premiación pueda ser televisada por TV Perú, ya que la idea justamente es visibilizarlo”.

“La idea es poder darle la máxima relevancia para que la gente se entere y se pueda difundir mucho más. Son casos de éxito y de representación de deportistas mujeres peruanas, consideramos que es importante darles algún tipo de reconocimiento a través de este premio Igualdad, Mujer y Deporte”, agregó Quiróz.

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