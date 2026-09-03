Hansell Riojas protagonizó una emotiva arenga dirigida a sus compañeros de Sport Boys, en la que destacó el esfuerzo realizado por el plantel y pidió dejarlo todo en el campo para conseguir los objetivos trazados.

El defensor resaltó el peso de la historia del club, la ilusión que se ha generado entre los hinchas y el sacrificio realizado durante la temporada. Sus palabras rápidamente llamaron la atención por la intensidad con la que habló del momento que atraviesa el equipo.

Hansell Riojas: “Cargamos el peso de la historia por este club”

Durante su mensaje, Riojas puso en valor lo que significa defender la camiseta de Sport Boys y aseguró que el momento que atraviesa el equipo es extraordinario.

“Aquí estamos, gente. Y la verdad es que cargamos el peso de la historia por este club y estos colores. Pero no hay ningún otro equipo de esta liga que viva lo que hoy día nosotros estamos viviendo”, dijo.

El futbolista también recordó que el camino no ha sido sencillo y que el plantel tuvo que afrontar críticas y diferentes obstáculos para llegar hasta este punto.

“Esto no lo regaló nadie. Esto lo hicimos con trabajo, con esfuerzo, aguantando las críticas, aguantando cuando nos encargan”, agregó.

La respuesta de Hansell Riojas al supuesto penal contra Alianza Lima: "No me toca". Foto: Hansell Riojas/Instagram

“Estamos para grandes cosas”: la ilusión del plantel

Riojas destacó la unión existente dentro del grupo y aseguró que el equipo tiene argumentos para aspirar a objetivos importantes: “Porque somos un equipo muy unido y que demuestra en cada fecha que estamos para grandes cosas”.

El defensor también hizo referencia a la posición del equipo en la tabla y a la oportunidad que tiene Sport Boys en el campeonato. “Si miramos la tabla hoy, tenemos la oportunidad. Pero en el campo hay que salir a pelear, hay que salir a matar, hay que salir a correr”, arengó el jugador.

Uno de los pasajes más intensos de la arenga llegó cuando Riojas pidió a sus compañeros mantener la máxima entrega durante todo el partido: “Cinco metros más, un metro más no sirve. Veinte, treinta, cuarenta minutos, cien minutos dejamos la vida en el campo”.

El jugador también recordó a las familias de los futbolistas y a los hinchas que esperan celebrar los resultados del equipo. “Nuestra familia está esperando. Nuestra gente quiere celebrar. Se movió un montón de cosas para lograr lo que ahora tenemos. Hay que disfrutarlo”, destacó.

“Solamente hay un color acá y es el rosado”

Hacia el final de su mensaje, Riojas apeló directamente a la identidad de Sport Boys y a lo que representa la camiseta para sus hinchas.

“Esto solamente lo vive el hincha de Boys, el jugador de Boys. Solamente hay un color acá y es el rosado”, señaló.

Y cerró con un mensaje de unidad que resume el espíritu de su arenga: “Y lo vamos a sacar adelante todos juntos”.

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