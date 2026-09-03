Hansell Riojas y una arenga cargada de emoción: “Lo vamos a sacar adelante todos juntos”. Foto: Liga 1
Hansell Riojas y una arenga cargada de emoción: “Lo vamos a sacar adelante todos juntos”. Foto: Liga 1
Por Redacción EC

Hansell Riojas protagonizó una emotiva arenga dirigida a sus compañeros de Sport Boys, en la que destacó el esfuerzo realizado por el plantel y pidió dejarlo todo en el campo para conseguir los objetivos trazados.

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