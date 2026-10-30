Julio César Uribe opinó sobre el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, destacando la responsabilidad de los referentes deportivos ante las nuevas generaciones.

El dirigente consideró que la experiencia debe ayudar a controlar las emociones en momentos de tensión. “Hay que tratar de dar buenos ejemplos a las futuras generaciones”, manifestó durante una entrevista.

Uribe reconoció que la adrenalina puede influir en las reacciones de los protagonistas, pero recordó que sus responsabilidades exigen mayor prudencia. “Hay que manejarse mejor”, añadió al analizar el incidente.

Asimismo, respaldó la actitud de Barcos tras la discusión y resaltó la importancia de distinguir las conductas durante un conflicto. “La postura de Hernán fue profesional, correcta, porque hay que saber diferenciar entre agresión verbal y física”, sostuvo.

Finalmente, Uribe insistió en que las figuras del deporte deben actuar responsablemente, pues sus comportamientos trascienden los resultados y pueden influir directamente en quienes siguen el fútbol.