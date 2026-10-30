Julio César Uribe apoyó la actitud de Hernán Barcos en el enfrentamiento ante Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Julio César Uribe apoyó la actitud de Hernán Barcos en el enfrentamiento ante Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima. Foto: Fernando Sangama / @photo.gec
Por Redacción EC

Julio César Uribe opinó sobre el enfrentamiento entre Hernán Barcos y Pablo Guede en el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Lima, destacando la responsabilidad de los referentes deportivos ante las nuevas generaciones.

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