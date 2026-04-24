Un video del camerino de Universitario de Deportes dejó en evidencia el momento en el que el equipo crema cambió el chip. En la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso, el histórico José Luis Carranza tomó la palabra y lanzó un mensaje directo al plantel, en un contexto adverso para el cuadro: malos resultados recientes, cambio de entrenador y la urgencia de reencontrarse con su mejor versión.

La intervención del Puma fue breve, pero contundente: “Vamos muchachos, por ustedes y su familia. Somos garra. Vamos”, se le escucha decir en el video que rápidamente se viralizó entre los hinchas.

“Vamos a apretar. Vamos a jugar, somos los mejores. Somos el mejor equipo del Perú. Actitud, confianza. Vamos a enseñarles cómo se juega al fútbol”, agregó Carranza.

La arenga de Carranza se complementó con el discurso del técnico Jorge Araujo, quien también apeló a la concentración y la unidad del grupo: “Lo único que les pido es presencia en el campo. Cabeza y mente presente en el campo. Cada jugada, cada minuto, presente”.

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👉 Mira, en nuestro canal de YouTube, el resumen extendido de nuestra goleada sobre Deportivo Garcilaso ▶️ https://t.co/tB2auVFvVQ#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/MfZopW0xmt — Universitario (@Universitario) April 24, 2026

Del discurso a la goleada

Lo que siguió en el campo fue la mejor respuesta posible. Universitario mostró intensidad, orden y eficacia para imponerse con un contundente 4-1 sobre Deportivo Garcilaso. Con esta victoria, la ‘U’ quedó a ocho puntos del primer lugar, manteniéndose con opciones al título y, sobre todo, recuperando confianza en su juego.

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