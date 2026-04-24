Resumen

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“Somos garra”: el grito del Puma que cambió a la ‘U’ antes de la goleada a Garcilaso. Foto: Universitario/X
“Somos garra”: el grito del Puma que cambió a la ‘U’ antes de la goleada a Garcilaso. Foto: Universitario/X
Por Redacción EC

Un video del camerino de Universitario de Deportes dejó en evidencia el momento en el que el equipo crema cambió el chip. En la previa del duelo ante Deportivo Garcilaso, el histórico José Luis Carranza tomó la palabra y lanzó un mensaje directo al plantel, en un contexto adverso para el cuadro: malos resultados recientes, cambio de entrenador y la urgencia de reencontrarse con su mejor versión.

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