El ‘Pirata’ aseguró que los cinco partidos que restan serán decisivos en la lucha por el Torneo Clausura. (Foto: Liga1)
El ‘Pirata’ aseguró que los cinco partidos que restan serán decisivos en la lucha por el Torneo Clausura. (Foto: Liga1)
Por Redacción EC

Hernán Barcos tiene claro que Sporting Cristal no puede dar más pasos en falso. El delantero argentino habló antes del viaje del equipo celeste a Cusco y dejó un mensaje contundente para sus compañeros y los rivales que pelean por el Torneo Clausura: cada uno de los cinco encuentros que quedan será determinante para las aspiraciones del club rimense.

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