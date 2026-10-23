Hernán Barcos tiene claro que Sporting Cristal no puede dar más pasos en falso. El delantero argentino habló antes del viaje del equipo celeste a Cusco y dejó un mensaje contundente para sus compañeros y los rivales que pelean por el Torneo Clausura: cada uno de los cinco encuentros que quedan será determinante para las aspiraciones del club rimense.

“En realidad, los cinco partidos que nos quedan son vitales porque puedes ganarle a Cusco, le puedes ganar a Alianza, pero pierdes otro y te quedas fuera. Entonces, los cinco que tenemos son cinco finales para nosotros y tenemos que ganar”, declaró el ‘Pirata’ a América Deportes desde el Aeropuerto Jorge Chávez.

El primer desafío será frente a Cusco FC, en condición de visitante y en una plaza que exige un esfuerzo adicional por la altura. Barcos remarcó que el plantel debe concentrarse en el compromiso más cercano antes de pensar en los siguientes rivales. Sporting Cristal afrontará luego el duelo ante Alianza Lima, otro de los equipos involucrados en la pelea por el campeonato.

"Voy partido a partido. La semana que viene ya pensaremos en ALIANZA LIMA." 🔵🔜 🗣️ HERNÁN BARCOS asegura que está 100% enfocado en el duelo de este sábado entre Sporting Cristal y Cusco FC. https://t.co/Skh4WK8mjK — Fútbol en América (@FAamericatv) October 23, 2026

“Primero está Cusco y después, después lo que viene, Alianza y los que siguen, son todos partidos importantes y los jugaremos con la total responsabilidad. Voy partido a partido, seguramente la semana que viene ya empezaremos a pensar en Alianza”, sostuvo el atacante argentino.

El calendario celeste también incluye los encuentros ante FC Cajamarca, ADT y Cienciano. Con cinco jornadas por disputar, el margen de error es cada vez menor para un Sporting Cristal que busca sostener su buen momento y llegar al cierre del Clausura con opciones de conquistar el torneo. El mensaje de Barcos es directo: no basta con vencer a los rivales directos; el equipo necesita sumar en cada una de las finales que tiene por delante.

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