El futuro de Carlos Zambrano volvió a generar expectativa entre los hinchas de Alianza Lima. El defensor peruano se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con un posible regreso al conjunto blanquiazul y reconoció que la posibilidad le genera ilusión, aunque aclaró que, por ahora, no existe ninguna propuesta concreta.

En conversación con el programa El Arranque, de Exitosa, el futbolista también recordó su reciente paso por Sport Boys y agradeció al club rosado por haberle dado una oportunidad en un momento complicado de su carrera.

Carlos Zambrano dejó de pertenecer a Alianza Lima tras su llegada en enero del 2023. (Crédito: Alianza Lima).

Consultado sobre las versiones que circulan en redes sociales y medios de comunicación acerca de su posible retorno a La Victoria, Zambrano indicó que todavía no existe nada definido. Sin embargo, reconoció que la posibilidad tiene un significado especial para él por su identificación con el equipo íntimo.

“Eso, ahorita, son las especulaciones que veo en las redes, en la televisión. Nada concreto, pero igual a cada jugador lo ilusiona, sobre todo a mí, por el tema que pase en el club. Pero fuera de eso, sacando esas cosas, yo soy un hincha aliancista, que pudo haberse equivocado en su momento, y fuera de eso, siempre le voy a desear lo mejor al club”, expresó.

De esta manera, el defensor dejó en claro que mantiene su vínculo emocional con Alianza Lima, aunque evitó confirmar un eventual regreso al plantel.

Zambrano agradeció a Sport Boys por la oportunidad que recibió

Durante la entrevista, el ‘Kaiser’ también recordó su etapa en Sport Boys y destacó el respaldo que recibió del conjunto chalaco cuando decidió retomar su carrera futbolística.

“Primero que todo soy un agradecido con el club que me abrió las puertas en un momento complicado de mi carrera, de mi vida, lo cual lo pude aprovechar de la mejor manera. Fueron tres meses duros para mí, y cuando decidí volver al fútbol, Boys me abrió las puertas y le retribuí con mucho trabajo”, declaró.

El zaguero resaltó así la importancia que tuvo el equipo rosado en una etapa difícil de su trayectoria, luego de permanecer alejado de la actividad profesional.

Carlos Zambrano llegó a un acuerdo con Sport Boys para seguir en el año de su centenario: ¿cuándo firmará? Foto: Depor/Instagram

Finalmente, Zambrano se refirió a los inconvenientes que tuvo anteriormente con integrantes de la institución blanquiazul. El futbolista aseguró que esas diferencias quedaron atrás y sostuvo que mantiene una buena comunicación con personas vinculadas al club.

“Los problemas externos ya quedaron atrás, lo cual lo tuve que asumir, pero fuera de eso, siempre hubo una buena relación y buena comunicación”, sentenció.

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