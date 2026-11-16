El paso del papa León XIV por el Callao dejó una postal especial para los hinchas de Sport Boys. El club rosado compartió un mensaje de agradecimiento al sumo pontífice luego de que recibiera su camiseta y sorprendiera a los asistentes al pronunciar el tradicional grito de identidad chalaca: “¡Chimpún, Callao!”.

“¡Gracias, Santo Padre! En su paso por el Callao, antes de celebrar su última misa en el Perú, el Papa León XIV nos dejó un gesto que quedará en el corazón de todos los rosados: la bendición de nuestra camiseta y el grito de Chimpum Callao”, publicó la institución en sus redes sociales.

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El mensaje fue acompañado por el reconocimiento al momento que protagonizó el pontífice durante su visita al primer puerto, en la mañana de este lunes 16 de noviembre, como parte de las actividades finales de su viaje apostólico por el país.

El encuentro se produjo durante la visita del papa León XIV a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartió con residentes y personas que llegaron para saludarlo.

En ese lugar, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, le entregó las llaves de la ciudad y una camiseta de Sport Boys. El pontífice recibió la indumentaria rosada y, antes de retirarse, pidió un micrófono para lanzar en tres ocasiones la tradicional arenga “¡Chimpún, Callao!”, lo que generó la alegría de los presentes.

“Es una alegría muy grande encontrarme de nuevo en el Callao con ustedes”, expresó León XIV durante su encuentro con los chalacos.

¡Gracias, Santo Padre! 🩷 En su paso por el Callao, antes de celebrar su última misa en el Perú, el Papa León XIV nos dejó un gesto que quedará en el corazón de todos los rosados: la bendición de nuestra camiseta y el grito de Chimpum Callao. https://t.co/ujctIOs4rW — Club Sport Boys Association (@sportboys) November 16, 2026

Luego de despedirse del primer puerto, el Santo Padre continuó su recorrido hacia la Base Aérea Las Palmas, en Surco, donde tenía previsto presidir la última misa de su visita al Perú.

Sport Boys y el significado de un gesto especial para el club

La entrega de la camiseta rosada representó un momento simbólico para Sport Boys, institución histórica del fútbol peruano e identificada estrechamente con el Callao. Por ello, el club destacó el encuentro como un recuerdo especial para sus hinchas y para toda la familia rosada.

La visita también coincidió con la cuenta regresiva hacia el centenario de Sport Boys, que cumplirá 100 años de fundación en 2027. En ese contexto, el mensaje de agradecimiento al papa León XIV se sumó a los recuerdos que dejará su paso por el primer puerto.

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