León XIV y su encuentro con Sport Boys: el gesto que emocionó a los hinchas rosados. Foto: Andina
León XIV y su encuentro con Sport Boys: el gesto que emocionó a los hinchas rosados. Foto: Andina
Por Redacción EC

El paso del papa León XIV por el Callao dejó una postal especial para los hinchas de Sport Boys. El club rosado compartió un mensaje de agradecimiento al sumo pontífice luego de que recibiera su camiseta y sorprendiera a los asistentes al pronunciar el tradicional grito de identidad chalaca: “¡Chimpún, Callao!”.

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