Carlos Zambrano y Miguel Trauco volverán a vestirse de corto. Sport Boys anunció, este lunes 6 de abril, el fichaje de ambos jugadores a través de sus redes sociales.

Zambrano y Trauco fueron separados del plantel de Alianza Lima por el ‘Caso Hyatt’ el pasado mes de enero.

El club rosado seguró que ambos jugadores serán parte del equipo por todo el 2026.

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✍️ Carlos Zambrano se incorpora al plantel y vestirá nuestros colores por toda la temporada 2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣#VamosBoysTodaLaVida pic.twitter.com/7YVp2IEJxk — Club Sport Boys Association (@sportboys) April 7, 2026

En las próximas horas Zambrano y Trauco se unirán a los entrenamientos bajo la dirección técnica de Carlos Desio.

“Siempre digo ‘dame a los mejores’ y ellos están entre los mejores”, había declarado con anterioridad Desio.