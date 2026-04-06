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Zambrano y Trauco volverán a jugar en la Liga 1 tras el ‘Caso Hyatt’ y ser desvinculados de Alianza Lima.
Zambrano y Trauco volverán a jugar en la Liga 1 tras el ‘Caso Hyatt’ y ser desvinculados de Alianza Lima.
Por Redacción EC

Carlos Zambrano y Miguel Trauco volverán a vestirse de corto. Sport Boys anunció, este lunes 6 de abril, el fichaje de ambos jugadores a través de sus redes sociales.

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